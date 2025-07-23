В Русской православной церкви (РПЦ) разделяют позицию государства по запрету деструктивных движений, но к ним относится не только сатанизм, но и многие практики, которые навязываются россиянам через рекламу, рассказал НСН зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Верховный суд РФ официально признал «Международное движение сатанизма (сатанистов)» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны. Этого добивались Министерство юстиции и прокуратура. Представителей ответчика — «движения сатанизма» — в суде не оказалось, а заседание прошло в закрытом режиме. Генпрокуратура мотивировала свое обращение тем фактом, что сатанисты публично призывают к уничтожению православных святынь, отрицают общественные нормы, оправдывают идеи неонацизма и совершают ритуальные преступления. Кипшидзе согласился с этой точкой зрения.