В РПЦ поддержали запрет сатанистов и предупредили экстрасенсов
Запрет движения сатанизма — это необходимая мера, но многие оккультные движения все еще вредят россиянам, заявил НСН Вахтанг Кипшидзе.
В Русской православной церкви (РПЦ) разделяют позицию государства по запрету деструктивных движений, но к ним относится не только сатанизм, но и многие практики, которые навязываются россиянам через рекламу, рассказал НСН зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
Верховный суд РФ официально признал «Международное движение сатанизма (сатанистов)» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны. Этого добивались Министерство юстиции и прокуратура. Представителей ответчика — «движения сатанизма» — в суде не оказалось, а заседание прошло в закрытом режиме. Генпрокуратура мотивировала свое обращение тем фактом, что сатанисты публично призывают к уничтожению православных святынь, отрицают общественные нормы, оправдывают идеи неонацизма и совершают ритуальные преступления. Кипшидзе согласился с этой точкой зрения.
«Движение людей, которые поклоняются сатане, не должно получать никакого юридического признания в государстве, которое провозгласило защиту традиционных ценностей одной из целей своего развития. Мы считаем, что запрет обоснован с юридической точки зрения и поддерживаем его. Это форма легальной самозащиты общества от деструктивных воздействий. Сатанизм является средой для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. РПЦ считает, что оккультизм тоже является разрушительным явлением и наносит моральный вред обществу. Об этом неоднократно говорил святейший Патриарх — люди, которые обращаются за подобными услугами, серьезно вредят своему духовному развитию. Массовое распространение и реклама также должны быть подвергнуты юридическим ограничениям. Некоторые живут в другой реальности и не представляют масштаб навязывания оккультных услуг, высмеивание здесь не даст никакого результата», — заключил он.
Ранее иеромонах РПЦ Димитрий (Першин) в эфире НСН усомнился в эффективности запрета «несуществующего» движения сатанизма, предложив бороться с сатанизмом просвещением, публичным разоблачением и высмеиванием.
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