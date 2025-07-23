Путин приравнял экстремистские сообщества к экстремистским организациям

В России экстремистские сообщества приравняли к экстремистским организациям. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

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Согласно документу, в понятие экстремистской организации были включены экстремистские сообщества, чьи создатели, руководители или участники были осуждены по обвинению в организации экстремистского сообщества.

Отмечается, что информация об экстремистских сообществах отныне будет включена в перечень экстремистских организаций Минюста РФ. Наименование данного списка было изменено, положения закона распространять информацию из него запрещают.

Ранее Верховный суд РФ признал экстремистской «Международное движение сатанизма» и запретил деятельность организации на территории России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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