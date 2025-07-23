Путин приравнял экстремистские сообщества к экстремистским организациям
В России экстремистские сообщества приравняли к экстремистским организациям. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно документу, в понятие экстремистской организации были включены экстремистские сообщества, чьи создатели, руководители или участники были осуждены по обвинению в организации экстремистского сообщества.
Отмечается, что информация об экстремистских сообществах отныне будет включена в перечень экстремистских организаций Минюста РФ. Наименование данного списка было изменено, положения закона распространять информацию из него запрещают.
Ранее Верховный суд РФ признал экстремистской «Международное движение сатанизма» и запретил деятельность организации на территории России, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тренд на рост: Онлайн-кинотеатры опровергли снижение интереса к российским сериалам
- Путин расширил применение принудительных работ в качестве наказания
- Политолог Бутнев назвал причины падения рейтинга Макрона
- Милонов упрекнул Чернышова в заимствовании идеи знака для беременных
- Круизы и африканское сафари: Куда ездят российские пенсионеры
- Переданный Украине французский истребитель Mirage утонул в болоте
- Путин приравнял экстремистские сообщества к экстремистским организациям
- Тропическая Москва: Синоптик назвал причину июльских ливней
- Песков: Российско-украинская встреча на высшем уровне сейчас нецелесообразна
- Депутат Бессараб обвинила «Почту России» в обкрадывании пенсионеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru