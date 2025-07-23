Песков: В Стамбуле будет обсуждаться продолжение взаимных обменов
Третий раунд переговоров России и Украины будет «сложным разговором». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Естественно, что никто такой "легкой дороги" не ожидает... Будет очень сложный разговор», - указал представитель Кремля, добавив, что у сторон диаметрально противоположные проекты меморандумов.
Говоря о возможных темах обсуждений, Песков поделился, что Москва и Киев на переговорах затронут вопрос продолжения процесса взаимных обменов. Однако при необходимости «будут подниматься любые другие вопросы», это решат главы делегаций.
Пресс-секретарь также отметил, что состав российской делегации не изменился, и ее по-прежнему возглавляет помощник главы государства Владимир Мединский.
Ранее СМИ сообщили, что представители РФ вылетели в Стамбул для встречи с украинской стороной.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru