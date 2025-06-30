Вице-губернатора Белгородской области обвинили в хищении 32 млн рублей

Речь идёт о бюджетных средствах, которые были выделены на строительство фортификационных сооружений на оборонительных позициях для прикрытия госграницы России с Украиной.

Отмечается, что из указанной сумму лично Зайнуллин похитил до четырёх млн рублей.

Ранее Зайнуллин был арестован судом на два месяца, сообщает RT.