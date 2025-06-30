Вице-губернатора Белгородской области обвинили в хищении 32 млн рублей
30 июня 202516:35
Вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина обвинили в хищении не менее 32 млн рублей в составе группы. Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идёт о бюджетных средствах, которые были выделены на строительство фортификационных сооружений на оборонительных позициях для прикрытия госграницы России с Украиной.
Отмечается, что из указанной сумму лично Зайнуллин похитил до четырёх млн рублей.
Ранее Зайнуллин был арестован судом на два месяца, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посла Азербайджана вызвали в МИД России
- Россияне назвали свои главные страхи в путешествиях
- Даниил Медведев сенсационно вылетел с Уимблдона-2025 в первом круге
- Вице-губернатора Белгородской области обвинили в хищении 32 млн рублей
- В Госдуме назвали «неадекватной» реакцию Баку на задержания в Екатеринбурге
- Почти восемь тысяч взрывоопасных предметов обезвредили в Курской области
- Black Sabbath выпустят альбом демо-записей
- Прокуратура потребовала возбудить против Дудя уголовное дело
- СМИ: В Баку задержаны два сотрудника «Sputnik-Азербайджан»
- Зачем маркетплейсы задирают цены на русский винил?
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru