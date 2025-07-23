Депутат Бессараб обвинила «Почту России» в обкрадывании пенсионеров
Нарушение сроков доставки пенсий почтальонами недопустимо, тем более, что «Почта России» получает процент от доставки, сказала НСН Светлана Бессараб.
Своевременная выплата пенсий — основополагающая задача государства, сотрудники «Почты России» должны быть подвергнуты самому жесткому и неотвратимому наказанию. Об этом НСН заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Счетная палата выяснила, что «Почта России» зарабатывала на задержке пенсий. Ведомство установило, что в течение пяти лет компания откладывала выплаты пенсионерам, используя временно свободные средства для получения дохода. Также выявлены значительные траты: более 1,5 млрд рублей — на спонсорские и благотворительные цели, около 600 млн рублей — на продвижение в СМИ и соцсетях, пишут "Ведомости". По мнению Бессараб, виновные должны понести максимально жесткое наказание, так как они обкрадывают пенсионеров и подрывают доверие к власти.
«Счетная палата призвана наблюдать за расходами внебюджетных фондов и бюджетного фонда России. Если Счетная палата выявляет какие-либо нарушения, они, как правило, сразу рассматриваются в свете административного и уголовного законодательства. Конечно, посмотреть, что входит в состав нарушения, имеют право любые контролирующие и надзирающие органы. Думаю, что в этом случае необходимо принимать крайне жесткие меры, потому что своевременное обеспечение выплат пенсий является основополагающей задачей, и такие виды задержек, особенно с учетом возможного незаконного обогащения, недопустимы. Виновные должны в обязательном порядке столкнуться с неотвратимостью наказания. Такое нарушение сроков влечет за собой в том числе и недоверие к власти. “Почта России” обязана выполнять все в установленные сроки, и у них такие возможности были», — сказала Бессараб.
Собеседница НСН напомнила, что «Почта России» получает процент от стоимости доставки, депутат назвала погодные условия единственной причиной возможной задержки доставки.
«Абсолютное большинство пенсионеров сегодня получает деньги путем безналичного расчета, но отдельные граждане предпочитают получать средства доставкой пенсии. При этом сама “Почта России” наделяется от государства определенным процентом от доставки, насколько я помню, 1,17%. Это немалые деньги, и тем более недопустимо в таких условиях нарушать сроки доставки. С учетом того, что многие из тех пенсионеров, которые получают пенсию доставкой, живут в отдаленной труднодоступной местности, погодные условия порой вынуждают “Почту России” запаздывать с доставкой, но это не может превышать разумных сроков», — подытожила она.
В «Почте России» опровергли возможность использовать пенсионные деньги иначе как для выплат. Оператор отметил, что эти средства хранятся на специальных счетах, которые открываются в соответствии с положением Банка России.
Ранее сообщалось, что российские пенсионеры, которым в июле 2025 года исполнилось 80 лет, и те россияне, кто в июле получил первую группу инвалидности или ушел с работы, с 1 августа текущего года получат повышенную пенсию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru