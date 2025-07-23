Переданный Украине французский истребитель Mirage утонул в болоте

В ведомстве напомнили, что крушение произошло вечером 22 июля во время выполнения боевого полётного задания. По предварительным данным, успевший катапультироваться пилот заявил о критической неисправности электроники.

«Самолёт упал на безлюдную территорию и утонул в затопленной воронке среди болотистой местности», - уточнили в ГБР, добавив, что по данному факту ведётся расследование.

Ранее в Бангладеш в результате падения учебного самолёта BBC на школу погиб 31 человек, сообщает RT.

