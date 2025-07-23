Переданный Украине французский истребитель Mirage утонул в болоте
Переданный Украине французскоий истребитель Mirage 2000, потерпевший крушение в Волынской области, утонул в болоте. Об этом сообщает украинское Государственное бюро расследований (ГБР).
В ведомстве напомнили, что крушение произошло вечером 22 июля во время выполнения боевого полётного задания. По предварительным данным, успевший катапультироваться пилот заявил о критической неисправности электроники.
«Самолёт упал на безлюдную территорию и утонул в затопленной воронке среди болотистой местности», - уточнили в ГБР, добавив, что по данному факту ведётся расследование.
Ранее в Бангладеш в результате падения учебного самолёта BBC на школу погиб 31 человек, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru