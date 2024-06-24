«Девятым уроком?»: Учителя не знают, куда «вместить» школьный курс «Семьеведение»

Сегодня дети учатся по семь-восемь уроков в день, поэтому ставить новую дисциплину в пятницу девятым уроком - не выход, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.

Создателям курса «Семьеведение» будет сложно найти для него оптимальное место в образовательной программе и грамотно подготовить учителей для его преподавания. Об этом НСН заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.

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Минпросвещения в июле займется подготовкой курса «Семьеведение», который планируется запустить в школах уже с 1 сентября 2024 года, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Занятия по новому предмету хотят сделать внеурочными. Цель курса – сформировать позитивное отношение к созданию семьи и распространить традиционные нравственные ценности среди школьников. Комментируя новый курс, Казаков отметил, что возникнет проблема поиска подходящих учителей для ведения курса, а также их подготовки.

«Был такой курс недавно ОДНКНР (дисциплина «Основы духовно-нравственной культуры народов России»). Летом придумали, условно говоря, а осенью уже внедрили. В итоге ничего хорошего не получилось. Учебников не было, с учителями были проблемы. Новым курсом «Семьеведение», скорее всего, могут нагрузить учителей обществознания. Может заставят пройти какое-то обучение, чтобы формально можно было вести данный предмет. Думаю, что найдется мало людей, которые смогут организовать такие уроки на приличном уровне. В основном учитель будет приходить на урок и рассказывать что-то неинтересное, так как он не разбирается в теме», - считает Казаков.

Дисциплина ОДНКНР, которую упомянул Казаков, в 2022 была включена приказом Минпросвещения в перечень обязательных. В 2023-2024 году планируется ее поэтапное введение в школьную программу. Раньше в стандарте не было данного предмета отдельно, только область, в которую школы сами включали школьные курсы и модули.

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Помимо этого, Казаков рассказал, что сейчас очень трудно будет найти свободное окно в образовательной программе школьников, чтобы новый курс преподавался эффективно.

«Вторая проблема – как вместить этот предмет в образовательный процесс. Это значит, что нужно что-то отменить или догрузить еще сверху. Сейчас ученики к седьмому-восьмому классу учатся по восемь уроков в день. Если есть цель донести до детей полезную информацию, то это нужно делать грамотно, а не девятым уроком в пятницу», - рассказал он.

Ранее в Минпросвещения включили модуль по гольфу в программу физкультуры у младших классов. Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил НСН, что большинство российских школ не смогут самостоятельно обеспечить учеников необходимым снаряжением для изучения гольфа и скалолазания. Об этом напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
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