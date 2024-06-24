«Девятым уроком?»: Учителя не знают, куда «вместить» школьный курс «Семьеведение»

Минпросвещения в июле займется подготовкой курса «Семьеведение», который планируется запустить в школах уже с 1 сентября 2024 года, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Занятия по новому предмету хотят сделать внеурочными. Цель курса – сформировать позитивное отношение к созданию семьи и распространить традиционные нравственные ценности среди школьников. Комментируя новый курс, Казаков отметил, что возникнет проблема поиска подходящих учителей для ведения курса, а также их подготовки.

«Был такой курс недавно ОДНКНР (дисциплина «Основы духовно-нравственной культуры народов России»). Летом придумали, условно говоря, а осенью уже внедрили. В итоге ничего хорошего не получилось. Учебников не было, с учителями были проблемы. Новым курсом «Семьеведение», скорее всего, могут нагрузить учителей обществознания. Может заставят пройти какое-то обучение, чтобы формально можно было вести данный предмет. Думаю, что найдется мало людей, которые смогут организовать такие уроки на приличном уровне. В основном учитель будет приходить на урок и рассказывать что-то неинтересное, так как он не разбирается в теме», - считает Казаков.

Дисциплина ОДНКНР, которую упомянул Казаков, в 2022 была включена приказом Минпросвещения в перечень обязательных. В 2023-2024 году планируется ее поэтапное введение в школьную программу. Раньше в стандарте не было данного предмета отдельно, только область, в которую школы сами включали школьные курсы и модули.