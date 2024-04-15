«Физкультура без модулей»: Школам не до гольфа из-за нехватки снаряжения и педагогов
Новый приказ Минпросвещения обязывает муниципалитеты позаботиться об оборудовании, которое необходимо для изучения новых видов спорта в школах, рассказал НСН Всеволод Луховицкий.
Большинство российских школ не смогут самостоятельно обеспечить учеников необходимым снаряжением для изучения гольфа и скалолазания, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
В Минпросвещения включили модуль по гольфу в программу физкультуры у младших классов. Согласно приказу ведомства, в программе также появится скалолазание, городошный спорт, спортивный туризм, хоккей на траве, ушу и другие дисциплины. «Гольф, как средство воспитания, формирует у обучающихся чувство патриотизма, нравственные качества», — говорится в документе. Однако Луховицкий усомнился, что каждая школа страны сможет предоставить условия для подобных видов спорта.
«Модуль – часть курса, он входит в программу предмета. Он преподается, если есть педагог. Поскольку педагогов в большинстве случаев не будет, то и этих модулей тоже не будет. То, что это прописано в приказе – не важно. Все зависит от того, как школа определяет свои возможности. Учебное заведение не может предоставить то, чего у него нет. Приказ относится к органам исполнительной власти, которые подчинены министерству. Школы министерству напрямую не подчинены, они в подчинении департаментов образования или муниципалитетам. Каждый муниципалитет должен будет думать о том, каким образом обеспечить исполнение министерского приказа», - пояснил он.
При этом собеседник НСН добавил, что новые виды спорта могли бы способствовать воспитанию патриотизма в детях.
«Гольф и скалолазание – очень красивые виды спорта. Все английские лорды, как известно, играли в гольф. Среди высшей элиты, которая в него играет, развит патриотизм. Возможно, и у нас так же будет. Но каждую из дисциплин нужно обеспечить серьезным снаряжением», - заключил он.
Ранее сообщалось, что из школьной программы 6-8 классов с 1 сентября 2025 года намерены исключить обществознание. При этом количество часов изучения истории увеличится с 340 до 476, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Москве нашли мертвым сына экс-генпрокурора Степанкова
- Самолет вернулся в аэропорт Красноярска из-за технической неисправности
- Под Курганом в двух селах объявили немедленную эвакуацию
- Хирург Хайдаров заявил, что его клиника продолжает работать
- Власти: Над Бердянском сбили две ракеты Storm Shadow
- Большой театр России и зал «Зарядье» подпишут соглашение о сотрудничестве
- Врачи решили оставить Куклачева в реанимации
- Григорий Лепс выбил телефон из рук фанатки на концерте в Костроме
- Под Белгородом ВСУ сбросили взрывное устройство на здание ФАП
- Композитор Паулс рассказал о конфликте с Пугачевой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru