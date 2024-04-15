«Физкультура без модулей»: Школам не до гольфа из-за нехватки снаряжения и педагогов

В Минпросвещения включили модуль по гольфу в программу физкультуры у младших классов. Согласно приказу ведомства, в программе также появится скалолазание, городошный спорт, спортивный туризм, хоккей на траве, ушу и другие дисциплины. «Гольф, как средство воспитания, формирует у обучающихся чувство патриотизма, нравственные качества», — говорится в документе. Однако Луховицкий усомнился, что каждая школа страны сможет предоставить условия для подобных видов спорта.

«Модуль – часть курса, он входит в программу предмета. Он преподается, если есть педагог. Поскольку педагогов в большинстве случаев не будет, то и этих модулей тоже не будет. То, что это прописано в приказе – не важно. Все зависит от того, как школа определяет свои возможности. Учебное заведение не может предоставить то, чего у него нет. Приказ относится к органам исполнительной власти, которые подчинены министерству. Школы министерству напрямую не подчинены, они в подчинении департаментов образования или муниципалитетам. Каждый муниципалитет должен будет думать о том, каким образом обеспечить исполнение министерского приказа», - пояснил он.