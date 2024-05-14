Минпросвещения запустит портал с информацией по трудоустройству для педагогов

Минпросвещения создаст единый информационный портал с актуальными сведениями о вакансиях и предложениях по трудоустройству для педагогов. Об этом заявил кандидат на должность министра просвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.

Как отметил Кравцов, ресурс планируют организовать в ближайшее время.

«В режиме реального времени по каждой школе, по каждому колледжу мы будем видеть, какие педагоги преподают их квалификацию, какие потребности [есть]», — указал кандидат в министры.

Ранее Минпросвещения решило исключить обществознание из школьной программы 6-8-х классов, изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года, напоминает RT.

