Минпросвещения запустит портал с информацией по трудоустройству для педагогов
Минпросвещения создаст единый информационный портал с актуальными сведениями о вакансиях и предложениях по трудоустройству для педагогов. Об этом заявил кандидат на должность министра просвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.
Как отметил Кравцов, ресурс планируют организовать в ближайшее время.
«В режиме реального времени по каждой школе, по каждому колледжу мы будем видеть, какие педагоги преподают их квалификацию, какие потребности [есть]», — указал кандидат в министры.
Ранее Минпросвещения решило исключить обществознание из школьной программы 6-8-х классов, изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года, напоминает RT.
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