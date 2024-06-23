В Москве школьница набрала 400 баллов по ЕГЭ

В Москве ученица Бауманской инженерной школы №1580 Александра Оглоблина набрала максимальное количество баллов по четырем предметам ЕГЭ. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва сейчас».

По данным источника, суммарно ей удалось набрать 400 баллов при сдаче итогового экзамена по русскому языку, информатике, профильной математике и физике.

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Ранее зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с НСН заявил, что ЕГЭ позволяет школьникам из регионов на общих основаниях поступать в столичные вузы, вместе с тем экзамен, по его словам, ежегодно способствует и «утечке мозгов» за рубеж.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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