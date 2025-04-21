Уже сейчас отели Анапы снижают цены до 30%, падение может дойти до 50%, но убедить туриста приехать на закрытые пляжи будет непросто, заявил НСН глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

Курортный сезон не может быть открыт в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края из-за повторных разливов мазута, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По оценке ведомства, требованиям санитарных норм не соответствуют 141 пляж в Анапе и 9 пляжей в Темрюке. Пострадавшие от разлива мазута в Керченском проливе предприниматели получат отсрочку от уплаты ряда налогов и страховых взносов – срок внесения продлят до 25 декабря 2025 года. Уманский отметил, что какие-то отели просто не откроются в этом году.