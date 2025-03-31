Эколог Каваносян: В Сочи и Ялте не ожидается повторных выбросов мазута к лету
Высока вероятность вторичного загрязнения и повторных выбросов мазута в районе Керчи и Анапы, заявил НСН эколог Георгий Каваносян.
В Туапсе, Сочи и Крыму практически отсутствует вероятность повторного выброса мазута по мере прогрева воды, заявил эколог Георгий Каваносян в беседе с НСН.
Правительство в апреле этого года даст окончательную оценку тому, как детям можно будет пребывать в детских лагерях на территории Анапы. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова в ответ на соответствующий вопрос от председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной (КПРФ). При этом директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов доложил, что большая часть нефтепродуктов на Черноморском побережье собрана. Каваносян оценил географию повторных загрязнений.
«Конечно, высока вероятность вторичного загрязнения, повторных выбросов в районе Керчи и Анапы. Не в таких объемах, как в декабре или январе, но все же. Средняя вероятность – это Новороссийск, Геленджик, Феодосийский залив и Севастополь. И практически отсутствует вероятность на всем остальном побережье – Туапсе, Сочи, южный и западный берег Крыма. Там, на мой взгляд, будет безопасно. В Азовском море угрозы нет, выбросы были единичные», - рассказал он.
По его словам, разовое проглатывание загрязненной воды безопасно, но большая концентрация приведет к отравлению отдыхающего.
«Существует два типа угрозы – вторичные выбросы, когда будут всплывать остатки мазута при нагреве. Вторая угроза – это когда волны взбивают и образуют пену с нефтяными эмульсиями. Эта пена может путешествовать на огромные расстояния. Разовое проглатывание подобной эмульсии не так страшно, а если проглотить несколько раз за купание, можно получить токсичное отравление. Отсюда и строится прогноз, так как в эпицентре этой пены больше», - объяснил собеседник НСН.
Россияне с детьми предпочитают пляжные курорты Краснодарского края и Крыма, однако и не забывают про более активный отдых на Северном Кавказе и в Карелии, заявил ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин «Радиоточке НСН».
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