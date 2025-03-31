Эколог Каваносян: В Сочи и Ялте не ожидается повторных выбросов мазута к лету

В Туапсе, Сочи и Крыму практически отсутствует вероятность повторного выброса мазута по мере прогрева воды, заявил эколог Георгий Каваносян в беседе с НСН.

Правительство в апреле этого года даст окончательную оценку тому, как детям можно будет пребывать в детских лагерях на территории Анапы. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова в ответ на соответствующий вопрос от председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной (КПРФ). При этом директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов доложил, что большая часть нефтепродуктов на Черноморском побережье собрана. Каваносян оценил географию повторных загрязнений.