Кто в России хозяин? Как Путин добивается бесплатной газификации регионов

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН заявил, что президент РФ Владимир Путин, поручая в ежегодном послании к Федеральному собранию реализовать программу без привлечения средств граждан, решил проявить политическую волю – подчинить «Газпром» национальным интересам.

«Сейчас речь идет не о том, как завершить газификацию страны. Речь идет о том, кто в доме хозяин и кому принадлежит реальная власть в России – президенту или «Межрегионгазу» и другим подобным структурам.

Решение о бесплатной газификации назрело после распада Советского Союза. В 90-е годы вокруг подключения газоснабжения к сельским домам и в малых населенных пунктах сложилась глобальная коррупционная система. И на данный момент, пожалуй, она самая мощная в России. Заключалась она в том, что сотрудники «Межрегионгаза», всевозможных облгазов, крайгазов вымогали деньги у населения за подключение их домов к системе газоснабжения. По действующему тогда закону «Газпром» за свой счет доводил магистраль до околицы. И все. У маленьких городишек не было бюджета, чтобы тянуть газ дальше, и «Межрегионгаз» требовал их от конкретных людей. Очень много людей на этом кормилось. Скапливались огромные коррупционные суммы. Было очень много уголовных дел – от Калининграда до Дальнего Востока», - рассказал эксперт.