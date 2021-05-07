Кто в России хозяин? Как Путин добивается бесплатной газификации регионов
Бесплатная газификация населения в России, особенно в селах, определит, кто в стране хозяин – Путин или «Газпром», считает эксперт ТПП Рустам Танкаев.
В дома площадью до 300 квадратных метров бесплатно проведут газ, заявил гендиректор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов в эфире «России-1».
Густов отметил, что операторы будут строить газопроводы до границ земельных участков. В Минэнерго подчеркнули, что теперь сроки подключения участков к газу сократятся в два раза.
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН заявил, что президент РФ Владимир Путин, поручая в ежегодном послании к Федеральному собранию реализовать программу без привлечения средств граждан, решил проявить политическую волю – подчинить «Газпром» национальным интересам.
«Сейчас речь идет не о том, как завершить газификацию страны. Речь идет о том, кто в доме хозяин и кому принадлежит реальная власть в России – президенту или «Межрегионгазу» и другим подобным структурам.
Решение о бесплатной газификации назрело после распада Советского Союза. В 90-е годы вокруг подключения газоснабжения к сельским домам и в малых населенных пунктах сложилась глобальная коррупционная система. И на данный момент, пожалуй, она самая мощная в России. Заключалась она в том, что сотрудники «Межрегионгаза», всевозможных облгазов, крайгазов вымогали деньги у населения за подключение их домов к системе газоснабжения. По действующему тогда закону «Газпром» за свой счет доводил магистраль до околицы. И все. У маленьких городишек не было бюджета, чтобы тянуть газ дальше, и «Межрегионгаз» требовал их от конкретных людей. Очень много людей на этом кормилось. Скапливались огромные коррупционные суммы. Было очень много уголовных дел – от Калининграда до Дальнего Востока», - рассказал эксперт.
По словам Танкаева, государство вмешалось в ситуацию в прошлом году.
«Государству пришлось вмешаться вначале на уровне Миллера. Ничего не изменилось. И это главная претензия, которую выдвигал Путин главе «Газпрома». И в 2020 году был принят указ президента о том, что «Газпром» обязан подключать конечных потребителей во всех населенных пунктах за свой счет – то есть за счет изменения тарифов. В результате выяснилось, что указ президента, который начали реализовывать в четырех пилотных регионах, не действует вообще. Новое поручение президента –- подключить граждан к газу без привлечения средств населения – снабжено, как и все такие поручения, подзаконным актом. Он полностью освобождает руки «Межрегионгазу». Переписали поручение президента таким образом, что газ доводится бесплатно только до границы участка, а потом все оплачивает опять домовладелец. За подключение дома к участку «Межрегионгаз» брал в среднем 200 тысяч рублей. Цены в регионах меняются. Платить такие деньги в России способны очень немногие люди. Поэтому бесплатной газификации в России не было и не будет пока что. «Межрегионгаз» успешно сопротивляется президенту», - считает собеседник НСН.
Такие действия «Межрегионгаза» противодействуют развитию всех территорий России, не только сельских. Президенту придется вмешиваться в ситуацию и дальше, считает представитель ТПП.
«Речь идет не только о сельском хозяйстве, но и о других экономических программах – развитии малых месторождений, добычи золота, создания промышленной и социальной инфраструктуры и многом другом. Президенту придется продемонстрировать политическую волю, чтобы сломать эту коррупционную схему и проявиться власть», - Рустам Танкаев.
Ранее директор Центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин в эфире НСН заявил, что бесплатная газификация земельных участков россиян будет убыточной для компаний и может сказаться на тарифах.
«Эта газификация убыточна. Направленные на это инвестиции в разумные сроки через тариф не отобьются. У компаний должен быть интерес, чтобы этим заниматься, либо какое-то софинансирование или поддержка от государства. Здесь должен быть понятный источник финансирования, а с этим есть вопросы», - отметил Кулагин.
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