Миллер сообщил о смене стратегии «Газпрома»

«Газпром» в настоящее время изменяет стратегию, уделяя больше внимания созданию новых мощностей для переработки сырья. Об этом заявил председатель правления компании Алексей Миллер.

По словам главы «Газпрома», компания ставит задачу монетизировать разработку запасов этаносодержащего газа.

«Это связано с тем, что газ месторождений Восточной Сибири является многокомпонентным, этаносодержащим. И плюс мы в Западной Сибири на наших традиционных месторождениях работаем все в более и более глубоких пластах залегания газа, а этот газ — этаносодержащий», — цитирует Миллера РИА Новости.

Сейчас у компании два подобных проекта, которые являются одними из самых крупных в мире: Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) и комплекс в Усть-Луге.

Кроме того, Миллер сообщил, что «Газпром» разрабатывает сценарии своего развития до 2050 года с учетом тренда на низкоуглеродную экономику. Кроме того, компания работает над технологией производства водорода из метана, при которой не выбрасывается углекислый газ.

