Путин: За подводку газа к земельному участку люди платить не должны
21 апреля 202113:52
Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию затронул тему газификации. Он заявил, что газ должен быть подведен к земельному участку граждан России бесплатно.
«Сейчас немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети. Но их дома доступа к газу до сих пор, по непонятным для людей причинам, не имеют. Вроде вот она труба, а газа в домохозяйстве нет. Прошу правительство совместно с регионами разработать четкий план газификации таких домохозяйств и поддерживаю здесь инициативу «Единой России», а именно: за подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте люди платить не должны», - заявил Путин.
Также глава государства поручил руководителям регионов составить детальные планы по доступу россиян «к надежным и чистым источникам энергии». В частности Президент упомянул электроэнергию, в том числе из возобновляемых источников, экологическое применение угля, сетевой или сниженный газ.
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21 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru