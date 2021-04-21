Путин: За подводку газа к земельному участку люди платить не должны

Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию затронул тему газификации. Он заявил, что газ должен быть подведен к земельному участку граждан России бесплатно.

«Сейчас немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети. Но их дома доступа к газу до сих пор, по непонятным для людей причинам, не имеют. Вроде вот она труба, а газа в домохозяйстве нет. Прошу правительство совместно с регионами разработать четкий план газификации таких домохозяйств и поддерживаю здесь инициативу «Единой России», а именно: за подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте люди платить не должны», - заявил Путин.

Также глава государства поручил руководителям регионов составить детальные планы по доступу россиян «к надежным и чистым источникам энергии». В частности Президент упомянул электроэнергию, в том числе из возобновляемых источников, экологическое применение угля, сетевой или сниженный газ.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ГазПослание Федеральному СобраниюВладимир Путин
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