Путин: За подводку газа к земельному участку люди платить не должны

Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию затронул тему газификации. Он заявил, что газ должен быть подведен к земельному участку граждан России бесплатно.

«Сейчас немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети. Но их дома доступа к газу до сих пор, по непонятным для людей причинам, не имеют. Вроде вот она труба, а газа в домохозяйстве нет. Прошу правительство совместно с регионами разработать четкий план газификации таких домохозяйств и поддерживаю здесь инициативу «Единой России», а именно: за подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте люди платить не должны», - заявил Путин.