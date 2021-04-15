«Единая Россия» предложила сделать бесплатным подключение домовладений к газу

Врио заместителя секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин заявил, что подключать домовладения к газовым сетям следует за счёт государства, сообщает пресс-служба партии.

Политик отметил, что в настоящее время за подключение к газу собственникам приходится платить до нескольких сотен тысяч рублей, и россиянам это «не по карману».

На встрече с жителями деревни Грузины в Тверской области Кобылкин отметил, что подключение к газовым сетям должно быть максимально разгруженным для человека и «Единая Россия» намерена направить президенту РФ Владимиру Путину предложение сделать эту процедуру бесплатной для граждан.

Ранее глава компании «Газпром» Алексей Миллер на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что технически возможная газификация в России будет на 100% завершена к 2030 году, передает «МИР 24».

