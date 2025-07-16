«Дна от этого падения мы точно достигли. Я тоже вижу определенную тенденцию, но не скажу, чтобы все было так хорошо. В большей степени это связано с сезонностью. Уже пошла уборка урожая, и какая-то часть перевозчиков ушла в этот сегмент. Определенно был спад зимой и весной. Но сейчас у нас другая беда – это система автоматического весового контроля, которая очень серьезно довлеет над перевозчиками в виде больших и необоснованных штрафов. Некорректно работают весы, где-то собственники содержат дороги в ненадлежащем состоянии, а это сказывается при проезде в динамике на показателях загрузки машины. Плюс жара, которая установилась во многих регионах РФ. У нас есть тепловые ограничения для проезда автомобиля в дневное и ночное время суток – если больше 30 градусов, то машина не может двигаться по трассе. Но тогда возникает вопрос, за чей счет будут компенсированы простои автомобилей. Стоимость перевозки может еще и за счет этого увеличиваться. Так что на 100% кризис нас не миновал», - рассказал он.

По его словам, стоимость перевозок за километр все еще остается критично низкой, несмотря на расходы перевозчиков. Так, она должна быть на отметке минимум 200 рублей за километр.