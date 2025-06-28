Юрист: В РФ за перевозку крупногабаритного груза на авто грозит штраф
В России за неправильную перевозку крупногабаритного груза дачникам может грозить предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявила юрист Анастасия Билялова.
Она объяснила, что, согласно ПДД, перевозимые вещи не должны мешать водителю, нарушать устойчивость авто, перекрывать фары и номера, а также создавать загрязнение и шум.
В связи с этим юрист отметила, что, если груз выступает за габариты автомобиля спереди и сзади более чем на 1 м или сбоку более чем на 0,4 м от внешнего края габаритного огня, его необходимо обозначить знаками «Крупногабаритный груз». При этом в темное время суток и при недостаточной видимости такой груз нужно обозначить световозвращателем или фонарем, добавила Билялова.
Ранее исполняющий обязанности начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области, полковник полиции Игорь Кирсанов в пресс-центре НСН отметил, что наибольшее количество краж на дачных участках фиксируется по окончании дачного сезона, защитить имущество помогут не только современные технические средства, но и надежные входные двери, замки, рольставни, решетки или защитное остекление.
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