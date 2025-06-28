Юрист: В РФ за перевозку крупногабаритного груза на авто грозит штраф

В России за неправильную перевозку крупногабаритного груза дачникам может грозить предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявила юрист Анастасия Билялова.

Она объяснила, что, согласно ПДД, перевозимые вещи не должны мешать водителю, нарушать устойчивость авто, перекрывать фары и номера, а также создавать загрязнение и шум.