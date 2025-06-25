«Инициатива правильная. Мы давно уже говорим, что нужно все грузы проверять, откуда они и как проходят по территории России. В любом случае будут и те, кто попытается нелегально все перевозить. Чтобы это исключить, надо не только агрегаторам что-то запретить, а все-таки взять под контроль перевозки основных видов крупногабаритных грузов. Информация должна через электронный документооборот поступать в разные инстанции, в том числе в налоговую, ФСБ, ГИБДД и так далее. Потому что, конечно, безопасность сегодня очень серьезно страдает», - отметил он.

По словам собеседника НСН, нельзя перекладывать всю ответственность на агрегаторов и на простых водителей, а заставить и самого заказчика следить за соблюдением законодательства при перевозке его груза.

«Перевозчик сегодня заложник ситуации. Работы может быть мало, и когда предлагают хороший заказ, он не будет кочевряжиться по поводу договоров. А здесь нужно, чтобы заказчик, кому перевозится груз, нес ответственность за то, чтобы перевозчик соблюдал все требования законодательства. Также нельзя и навешивать все на водителя. Водитель просто крутит «баранку», еще почему-то должен следить за «Платоном». Проверка груза - это не его зона ответственности. Нужно разделять понятие водителя и предпринимателя», - отметил он.