«Кредиты, посылки и цветы»: Мошенники вышли на новый уровень в погоне за миллиардами
Мошенники начали применять в своих схемах самозапреты на кредиты, присылать гражданам «сюрпризы» на карту, а также цветы и посылки. За «благородными» поступками всегда скрывается попытка получить заветный код, который позволит украсть миллиарды рублей.
Мошенники каждый день придумывают новые схемы обмана россиян. Государство предлагает пути решения проблемы в различных сферах, включая мессенджеры, соцсети, кредиты, «Госуслуги». Но на каждое средство борьбы злоумышленники находят новый способ обмануть и выманить деньги. НСН рассказывает о новейших схемах преступников, которые зарабатывают на доверии граждан миллиарды рублей.
КРЕДИТ, НЕСМОТРЯ НА ЗАПРЕТ
С 1 марта в России вступил в силу закон, позволяющий россиянам устанавливать самозапрет на кредиты и займы. Мера была выбрана как эффективная в борьбе с мошенниками, которые обманом вынуждают граждан оформлять кредиты. Теперь банки и МФО по заявлению гражданина могут ограничить возможность заключать с ним договоры на потребительские кредиты, кроме ипотечных, автомобильных и образовательных кредитов с господдержкой.
Спустя почти две недели с момента вступления закона в силу мошенники уже придумали, как можно на этом «заработать».
В Ассоциации развития финграмотности рассказали, что злоумышленники звонят людям от имени сотрудников «Госуслуг» и уверяют, что запрет установлен неверно. Затем якобы для исправления ситуации предлагают перейти по ссылке, которая оказывается фишинговой, передают «Известия».
Эксперты предупреждают, что обычный переход по ссылке может предоставить нарушителям данные от портала «Госуслуги», что означает и доступ к счетам в банковских приложениях. Получается, что мошенники собираются обходить любые «самозапреты» на кредиты по проверенной схеме с «дозвонами».
Выдачу кредитов онлайн нужно запретить навсегда для борьбы с мошенниками, такая мера решит проблему на 90-95%, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко в пресс-центре НСН.
Эту идею также поддержал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.
СЮРПРИЗ НА КАРТУ
Еще одна неожиданная «новинка» от мошенников - поступление на банковскую карту средств от неизвестного отправителя. В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД предупредили, что при обнаружении лишней суммы на карте радоваться пока рано. Это может быть не просто чья-то ошибка, а неприятный подарок от злоумышленников.
«Если с вами свяжется отправитель с просьбой вернуть деньги на другие реквизиты, не соглашайтесь. Это может быть мошенническая схема, например, с последующим шантажом в связи с переводом «террористу», - указали в МВД.
Кроме того, следует сохранять все записи общения, а все операции по возврату необходимо осуществлять исключительно через банк.
В полиции рекомендовали в случае поступления денег от неизвестных проверить счёт через мобильное приложение или интернет-банк, а затем сообщить в банк о неожиданном переводе. Также правоохранители призвали не тратить полученные деньги, так как это может быть расценено как необоснованное обогащение.
ЦВЕТОЧНЫЕ АФЕРИСТЫ
В преддверии 8 марта мошенники стали использовать новую схему обмана россиянок с доставкой цветов. Об этом рассказали депутаты Госдумы Светлана Журова и Светлана Бессараб.
Стоит отметить, что «цветочные аферисты» работают уже достаточно давно, но перед праздниками всегда особенно активизируются.
Так, злоумышленники представляются сотрудниками либо цветочных магазинов, либо службы доставки. Потенциальной жертве они сообщают о букете от якобы тайного поклонника, а для получения цветов просят назвать адрес и код из СМС.
«Это очень красивая схема... слова о том, что тайный поклонник передал цветы, действует крайне интригующе... В результате женщина может поддаться и продиктовать коды», - указала Журова.
Бессараб, в свою очередь, призналась, что однажды поверила «цветочным» аферистам, но от букета отказалась, так как не принимает подарки от неизвестных.
Не стоит забывать, что при желании тайный поклонник всегда может передать вам букет просто так, называть для этого какие-либо коды не нужно. При этом, конечно, лучше вообще не принимать никаких подарков от незнакомых лиц.
ВАМ ПОСЫЛКА
МВД России предупредило в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России» о том, что мошенники начали использовать для кражи данных граждан якобы принадлежащий «Почте России» чат-бот в Telegram.
Злоумышленники сообщают своей жертве о якобы полученных посылке или заказном письме и предлагают воспользоваться чат-ботом для уточнения адреса получателя.
«Бот имитирует активную деятельность, но цель его одна – в автоматическом режиме заполучить доступ к аккаунту», — отметили в МВД.
Если возникают какие-то сомнения, лучше не пожалеть времени и лично прийти на почту.
ШКОЛЬНИКИ И РАСКРУТКА
Все чаще мошенники атакуют детей и подростков. Недавно злоумышленники начали скупать аккаунты в социальных сетях у школьников, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина.
По его словам, это делается под предлогом «раскрутки». После этого от имени владельца мошенники могут распространять запрещенную в России информацию. Либо аферист связывается с потенциальной жертвой в социальных сетях и за счет психологического давления вынуждает ее совершать диверсионные акции.
А недавно московские школьники стали жертвами мошенников, которые представляются сотрудниками учебных заведений и звонят с просьбой подтвердить доступ к электронным журналам. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента образования и науки.
В ходе разговора преступники выясняют код-пароль из СМС, чтобы получить доступ к личным аккаунтам детей на платформе «Московская электронная школа» (МЭШ) и портале mos.ru.
Специалисты предупреждают, что необходимо проводить разъяснительную работу с детьми и подростками, чтобы они не вступали в диалог с незнакомыми людьми в интернете и по телефону.
Мошенники стали обманывать и студентов, представляясь деканатом, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Об этом она подробно рассказала в своем Telegram-канале. Так, неизвестные пишут студентам в мессенджере под видом деканата и заявляют, что студент находится в списке тех, кто замечен в мошенничестве с продажей банковских-карт, личных данных и кабинетов. Мизулина уточнила, что аккаунты педагогов, скорее всего, взламывают или создают поддельные.
АТАКА НА «ГОСУСЛУГИ»
«Госуслуги» уже давно стали самым атакуемым сервисом, так как там хранится большой объем данных граждан. Мошенники под любым предлогом убеждают людей сообщить код от «Госуслуг» якобы для восстановления аккаунта.
Специалисты в сфере безопасности призывают надежно защищать свой аккаунт паролями, а также никогда не называть код никаким организациям и ведомствам.
Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов посоветовал заблокировать учетную запись на портале, если мошенники все-таки смогли получить доступ к аккаунту.
Сделать это можно либо через мобильное приложение сервиса, либо через мобильное приложение банка, где есть связь с «Госуслугами».
Главное помнить, что любые предложения и сообщения, которые поступают на почту, в мессенджерах или соцсетях, нужно ставить под сомнения. Даже кнопка «отписаться от рассылки» в электронной почте может являться фишингом.
Проблемой массового мошенничества уже обеспокоено государство. Более 200 млрд рублей ущерба нанесли совершённые в 2024 году преступления в сфере кибермошенничества, заявил президент РФ Владимир Путин. Выступая на коллегии МВД России, он подчеркнул, что четверть обманутых и пострадавших - это пенсионеры. Раскрываемость таких преступлений, к сожалению, снизилась до 23%. Пока любые предложенные меры борьбы с обманом разбиваются о доверчивость россиян.
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