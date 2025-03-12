«Кредиты, посылки и цветы»: Мошенники вышли на новый уровень в погоне за миллиардами

Выдачу кредитов онлайн нужно запретить навсегда для борьбы с мошенниками, такая мера решит проблему на 90-95%, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко в пресс-центре НСН.

Эту идею также поддержал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

СЮРПРИЗ НА КАРТУ

Еще одна неожиданная «новинка» от мошенников - поступление на банковскую карту средств от неизвестного отправителя. В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД предупредили, что при обнаружении лишней суммы на карте радоваться пока рано. Это может быть не просто чья-то ошибка, а неприятный подарок от злоумышленников.

«Если с вами свяжется отправитель с просьбой вернуть деньги на другие реквизиты, не соглашайтесь. Это может быть мошенническая схема, например, с последующим шантажом в связи с переводом «террористу», - указали в МВД.

Кроме того, следует сохранять все записи общения, а все операции по возврату необходимо осуществлять исключительно через банк.

В полиции рекомендовали в случае поступления денег от неизвестных проверить счёт через мобильное приложение или интернет-банк, а затем сообщить в банк о неожиданном переводе. Также правоохранители призвали не тратить полученные деньги, так как это может быть расценено как необоснованное обогащение.

ЦВЕТОЧНЫЕ АФЕРИСТЫ

В преддверии 8 марта мошенники стали использовать новую схему обмана россиянок с доставкой цветов. Об этом рассказали депутаты Госдумы Светлана Журова и Светлана Бессараб.



Стоит отметить, что «цветочные аферисты» работают уже достаточно давно, но перед праздниками всегда особенно активизируются.

Так, злоумышленники представляются сотрудниками либо цветочных магазинов, либо службы доставки. Потенциальной жертве они сообщают о букете от якобы тайного поклонника, а для получения цветов просят назвать адрес и код из СМС.

«Это очень красивая схема... слова о том, что тайный поклонник передал цветы, действует крайне интригующе... В результате женщина может поддаться и продиктовать коды», - указала Журова.

Бессараб, в свою очередь, призналась, что однажды поверила «цветочным» аферистам, но от букета отказалась, так как не принимает подарки от неизвестных.

Не стоит забывать, что при желании тайный поклонник всегда может передать вам букет просто так, называть для этого какие-либо коды не нужно. При этом, конечно, лучше вообще не принимать никаких подарков от незнакомых лиц.

ВАМ ПОСЫЛКА

МВД России предупредило в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России» о том, что мошенники начали использовать для кражи данных граждан якобы принадлежащий «Почте России» чат-бот в Telegram.