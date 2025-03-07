Депутаты Журова и Бессараб предупредили о схеме мошенничества с доставкой цветов

По их словам, злоумышленники представляются сотрудниками либо цветочных магазинов, либо службы доставки. Потенциальной жертве они сообщают о букете от якобы тайного поклонника, а для получения цветов просят назвать адрес и код из СМС.

«Это очень красивая схема... слова о том, что тайный поклонник передал цветы, действует крайне интригующе... В результате женщина может поддаться и продиктовать коды», - указала Журова.

Бессараб, в свою очередь, призналась, что однажды поверила «цветочным» аферистам, но от букета отказалась, так как не принимает подарки от неизвестных.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ущерб со стороны телефонных и интернет-мошенников, который был нанесён гражданам, приобрёл недопустимые размеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

