Депутаты Журова и Бессараб предупредили о схеме мошенничества с доставкой цветов
В преддверии 8 марта мошенники стали использовать новую схему обмана россиянок с доставкой цветов. Об этом сайту aif.ru рассказали депутаты госдумы Светлана Журова и Светлана Бессараб.
По их словам, злоумышленники представляются сотрудниками либо цветочных магазинов, либо службы доставки. Потенциальной жертве они сообщают о букете от якобы тайного поклонника, а для получения цветов просят назвать адрес и код из СМС.
«Это очень красивая схема... слова о том, что тайный поклонник передал цветы, действует крайне интригующе... В результате женщина может поддаться и продиктовать коды», - указала Журова.
Бессараб, в свою очередь, призналась, что однажды поверила «цветочным» аферистам, но от букета отказалась, так как не принимает подарки от неизвестных.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ущерб со стороны телефонных и интернет-мошенников, который был нанесён гражданам, приобрёл недопустимые размеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru