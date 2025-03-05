Путин: Ущерб от телефонных и интернет-мошенников приобрел недопустимые размеры

Ущерб со стороны телефонных и интернет-мошенников, который был нанесён гражданам, а значит, и государству, приобрёл просто недопустимые размеры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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На совещании с правительством он отметил, что в ходе обсуждения данного вопроса стало понятно, «что нужно делать».

«Ситуация является крайне острой... Давайте сделаем всё это быстро – без так называемого периода охлаждения... Проработать окончательно с Госдумой... расставить акценты», - заключил глава государства.

Ранее Путин подписал закон о «периоде охлаждения» по потребительским кредитам, который направлен на защиту граждан от финансовых мошенников, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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