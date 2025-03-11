«Делают хуже!»: Депутат Хамзаев возмутился блокировкой Telegram в Дагестане

«В Дагестане уже несколько месяцев заблокирован Telegram, с начала ноября. Люди возмущаются. Изначальная мысль непонятна в полной мере, зачем такая необходимость возникла. Это объясняется тем, что якобы массированная атака идет через ботов и так далее. Но это было всегда. Я не думаю, что такая блокировка в полном режиме даст тот эффект, о котором говорится. Люди все равно используют VPN, а это еще хуже. Многие в цифровой части не очень грамотные, они думают, что VPN – это что-то сакральное, а это кража персональных данных. Поэтому получается, что мы наоборот подталкиваем людей к тому, что их данные будут не в тех руках. Давайте также не забывать, что Дагестан – это туристический регион. Многие туристы из других регионов испытывают некие трудности теперь. Вопрос, почему именно в этих регионах ограничения ввели. Возможно, хотели посмотреть, насколько это возможно. Логики я здесь не вижу», - объяснил он.

В связи с этим депутат призвал точечно бороться с деструктивным контентом.

«Бороться с деструктивным контентом в любой социальной сети обязательно нужно, но блокировкой этого контента, а не полностью системы. Мы же не можем не ходить на улицу, потому что там есть бандиты. Это не так работает. Справедливо было бы точечно работать в этой сфере. Мошенники используют Telegram по всей России, чтобы обманывать граждан. МВД приводит данные в 200 миллиардов рублей. Почему тогда не на всей территории блокируем? Надо понимать просто, что это не метод решения проблемы», - подытожил собеседник НСН.

Мессенджер Telegram стал в России главным источником получения информации, об этом ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что сегодня меняется «система восприятия потоков информации», граждане «не бегут за новостями к телевизору», передает «Радиоточка НСН».

