По его словам, перед покупкой необходимо проверить зрение в специализированной клинике. Особенно это важно, если очки предназначены для ребёнка.

Врач отметил, что оправа должна подходить по размеру, не давить на переносицу и не сползать. Удерживающие их заушники не должны сжимать голову, а линзы - располагаться напротив глаз.

«Рекомендую заказывать корригирующие очки в оптиках при глазных клиниках. Там можно проверить, соответствуют ли линзы рецепту, и сразу отрегулировать оправу», — заключил эксперт.

Ранее врач-офтальмолог Татьяна Шилова заявила «Радиоточке НСН», что наблюдать за зрением ребенка стоит с первого года его жизни.

