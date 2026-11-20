Россиянам рассказали об опасности очков, заказанных по старому рецепту
Закза очков по старому рецепту, а также неточная установка линз, могут вызвать зрительное напряжение и дискомфорт. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил доктор медицинских наук, офтальмохирург, основатель сети клиник «Ясный взор» Игорь Азнаурян.
По его словам, перед покупкой необходимо проверить зрение в специализированной клинике. Особенно это важно, если очки предназначены для ребёнка.
Врач отметил, что оправа должна подходить по размеру, не давить на переносицу и не сползать. Удерживающие их заушники не должны сжимать голову, а линзы - располагаться напротив глаз.
«Рекомендую заказывать корригирующие очки в оптиках при глазных клиниках. Там можно проверить, соответствуют ли линзы рецепту, и сразу отрегулировать оправу», — заключил эксперт.
Ранее врач-офтальмолог Татьяна Шилова заявила «Радиоточке НСН», что наблюдать за зрением ребенка стоит с первого года его жизни.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин призвал украинцев перейти на правильную сторону истории
- «Пугающе идеально!»: Какие угрозы таит в себе использование ИИ школьниками
- Россиянам рассказали об опасности очков, заказанных по старому рецепту
- «По 40% 25 лет»: Раскрыта «схема Ленкома», оставившая театр без прав на свои спектакли
- В НАС сообщили о коварстве снижения нижней границы тарифа ОСАГО до одного рубля
- Мэр Владикавказа Мильдхизов объявил о своей отставке
- Хватит одной причины: Почему банк может отказать в кредитных каникулах
- Россиян предупредили о блокировке счета из-за обмена валюты за границей
- «Терпел и радовался»: Горобченко рассказал о работе над фильмом «Особый пациент»
- Захарова заявила, что Россия примет меры в случае закрытия Эстонией границы