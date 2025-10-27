«Краткосрочный тренд»: Кто победит в битве Чебурашки и Лабубу

Лабубу – это модный аксессуар, раскрученный блогером, при этом в пользу «Чебурашки» может сыграть и новый фильм, сказал в эфире НСН Александр Смирнов.

Чебурашка всегда был популярен в странах Востока и вполне может затмить в Китае Лабубу, заявил в интервью НСН директор розничной сети Toy.ru Александр Смирнов.

Ранее стало известно, что китайская блогерша купила куклу Чебурашки на выставке в Шанхае и повесила его на самку вместо Лабубу, отметив, что «новая кукла куда более милая и уютная». После этого история с Чебурашкой «завирусилась» в Китае. Смирнов отметил, что популярность Лабубу также началась с блогеров.

В «Союзмультфильме» объяснили, почему Чебурашка круче Шрека и Микки Мауса
«Лабубу - это изначально был краткосрочный тренд. Это не совсем игрушка, а, скорее, модный аксессуар, который также был раскручен блогером из популярной K-Pop группы (Лиса из группы Blackpink – прим. НСН), и на этом его слава закончилась. При этом Чебурашка - это наш национальный персонаж, интерес к нему есть всегда, особенно на Востоке. В Японии был целый бум на Чебурашку, он до сих пор довольно популярен там. Думаю, в Китае такое тоже возможно. При этом на волне выхода фильма "Чебурашка 2" (премьера состоится 1 января 2026 года – прим. НСН) есть возможность сделать нашего любимого персонажа популярным по всему миру», - разъяснил эксперт.

Вместе с тем Смирнов объяснил, как изменились тренды на игрушки.

«Потребление игрушек и модных аксессуаров, связанных с игрушками, изменилось 6-7 лет назад. До этого долгое время изначально главным был продукт, сама игрушка, а сейчас самое главное – это интеллектуальная собственность, на базе которой ее выпускают. Неважно, будь то компьютерная игра, игра для консолей, мультипликация или полнометражный фильм, сейчас изначальную ценность представляет именно интеллектуальная собственность, а по ней уже выпускаются игрушки, которые становятся популярными», - заключил собеседник НСН.
Россияне потратили на Лабубу 2 млрд рублей за полгода

Актер Роман Курцын ранее говорил НСН, что его дети спрашивали, а будут ли продаваться игрушки по фильму «Горыныч», который за первый уикенд в прокате заработал более 340 млн рублей.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайЧебурашкаИгрушки

Горячие новости

Все новости

партнеры