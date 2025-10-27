Чебурашка всегда был популярен в странах Востока и вполне может затмить в Китае Лабубу, заявил в интервью НСН директор розничной сети Toy.ru Александр Смирнов.

Ранее стало известно, что китайская блогерша купила куклу Чебурашки на выставке в Шанхае и повесила его на самку вместо Лабубу, отметив, что «новая кукла куда более милая и уютная». После этого история с Чебурашкой «завирусилась» в Китае. Смирнов отметил, что популярность Лабубу также началась с блогеров.