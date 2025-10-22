Актер также добавил, что его герой будет играть важную роль в сюжете. Горыныч же не оставит зрителей равнодушными, уверен Курцын.

«Думаю, зритель влюбится в Горыныча, потому что он дико милый и обаятельный. Наверное, каждый ребенок захочет себе такого домой. Мои дети у меня уже спросила: "А будут игрушки продаваться? Нам нужна"», - рассказал актер.

По сюжету моряк Алексей Алехин, которого сыграл Петров, при погружении в батискафе попадает в волшебный портал и выныривает с морского дна в сказку. Там герой знакомится с Горынычем, который видит в Алехине маму.

Режиссером фильма выступил Дмитрий Хонин. За сценарий отвечал Александр Архипов, который также работал над такими сказками, как «По щучьему велению» и «Огниво».

Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал фильм «Горыныч» одним из главных флагманов ближайших школьных каникул. По его словам, именно эта картина наряду с мультфильмом «Финник 2» привлечет в кинотеатры семейную аудиторию. При этом музыкальный фильм «Алиса в Стране чудес» с Анной Пересильд в главной роли скорее заинтересует зрителя 10-12 лет и старше.

