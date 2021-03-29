Ветеринар опроверг эпидемию COVID-19 среди кошек и собак

С начала пандемии информация о заражении кошек и собак в разных странах периодически появлялась в различных СМИ. По словам Шелякова, это единичные случаи и массового заражения новой инфекцией среди домашних животных быть не может. Невосприимчивый организм этим вирусом можно заразить, но для этого нужно, чтобы он не имел никакого иммунитета.

«Это уже критическое состояние организма, когда он начинает все на себя цеплять. Что зашло в него — то и начинает жить. Это единичные восприимчивые виды, они могут воспринимать ту болезнь, которую вроде бы не могли раньше воспринимать», — подчеркнул специалист, приведя в пример открытие знаменитым микробиолог Луи Пастером вакцины от бешенства для людей.

«Луи Пастер при разработке вакцины, чтобы вирус бешенства не вызывал болезнь, должен был его ослабить. Технологии тогда были примитивные, и сделать это можно было через невосприимчивый к этому вирусу организм. Пастер выбрал кур, которые не болеют бешенством. Что он только ни делал! Даже колол им вирус в мозг, но они не заражались. Он задумал просто снизить им иммунитет, чтобы он перестал воспринимать вирус как чужеродный белок и пропускал его. Для этого биолог перед заражением несколько часов держал лапы кур в ледяной воде. Несушки простывали, иммунитет у них падал — и вот чудо случилось — они стали заражаться бешенством. Так была создана вакцина», — рассказал собеседник НСН.

От кошки или собаки COVID-19 человек заразиться может, но не как от носителя вируса, а передатчика.

«Животное надо рассматривать не как резервуар инфекции, а как фактор передачи. Гораздо более актуальна ситуация, когда идет по улице большой коронавирусом человек, который чихнул, высморкался или его вырвало. Вы пошли гулять с собакой, которая наступила на эту субстанцию, облизнула лапу. Вы погладили собаку или кошку во дворе, а потом почесали свой нос. Животное выступило фактором передачи, но не из-за того, что оно само болело. Вирус во внешней среде весьма неустойчив, но такую ситуацию представить можно. Поэтому в период всех эпидемических нагрузок надо просто тщательнее соблюдать гигиену, чаще мыть руки, а не искать врага в рядом обитающих существах», — уверен Михаил Шеляков.

Ранее старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения Франк Конингс заявил, что домашние питомцы тоже могут заразиться коронавирусом, и в будущем их тоже придется вакцинировать. Вакцина от коронавируса для животных создается в том числе в России.

