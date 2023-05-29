«Космическая стоимость!»: В России оценили перспективы сотово-спутниковой связи в Заполярье
Спутниковая связь на Крайнем Севере будет очень дорогой, сказал НСН генеральный директор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов.
Генеральный директор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов в интервью НСН выразил мнение, что новейшая сотово-спутниковая сеть связи сможет обеспечить сигналом жителей Крайнего Севера, однако стоить это будет очень дорого.
Накануне газета «Известия» со ссылкой на проект стратегии развития телеком-отрасли на 2024–2035 годы сообщала, что к 2035 году в России появится сотово-спутниковая сеть связи. С ее помощью можно будет звонить, выходить в интернет и смотреть ТВ во всех уголках страны, включая Заполярье. Анкилов предположил, что стоимость подобных услуг будет очень высокой.
«Если цена будет экономически обоснованной, то получится, что как связь будет космической, так и стоимость будет космической. Если посмотреть на услуги спутниковой связи, которые есть сейчас, то мы увидим, что такая связь гораздо дороже», - заявил собеседник НСН.
По его словам, в районах Крайнего Севера спутниковая связь сможет обеспечить комфортное использование Сети.
«Это будет достаточно комфортное использование услуг, в том числе и мобильного интернета. Хотя вряд ли, конечно, на Крайнем Севере будет такая же связь, как и в центральной России», - отметил Анкилов.
Эксперт разъяснил нюансы сотово-спутниковой сети связи.
«Необходим запуск спутников, которые будут отвечать за такую связь, а также нужно создать ряд объектов наземной инфраструктуры. Скорее всего, они будут не в труднодоступных районах, а в крупных городах. Вероятно, будут внедрены новые технологии. Особенно это будет полезно для районов Крайнего Севера, куда другой вид связи предоставлять нерентабельно и никогда не будет рентабельно. Например, в условиях вечной мерзлоты невозможно кабель прокладывать, можно только по столбам пустить, а это сотни-тысячи километров. А спутники по определению покрывают большую территорию. Если плотность населения не очень большая, то единицы спутников в таких местах смогут решать имеющиеся задачи. Отчасти это уже сделано сейчас», - резюмировал Анкилов.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Концепцию технологического развития страны до 2030 года, согласно которой к концу третьего десятилетия 21 века у России должна быть собственная научная, кадровая и технологическая база критических и сквозных технологий, передает «Радиоточка НСН».
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