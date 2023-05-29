«Космическая стоимость!»: В России оценили перспективы сотово-спутниковой связи в Заполярье

Накануне газета «Известия» со ссылкой на проект стратегии развития телеком-отрасли на 2024–2035 годы сообщала, что к 2035 году в России появится сотово-спутниковая сеть связи. С ее помощью можно будет звонить, выходить в интернет и смотреть ТВ во всех уголках страны, включая Заполярье. Анкилов предположил, что стоимость подобных услуг будет очень высокой.

«Если цена будет экономически обоснованной, то получится, что как связь будет космической, так и стоимость будет космической. Если посмотреть на услуги спутниковой связи, которые есть сейчас, то мы увидим, что такая связь гораздо дороже», - заявил собеседник НСН.