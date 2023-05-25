Кабмин утвердил Концепцию технологического развития до 2030 года

Первый вице-премьер Андрей Белоусов, под руководством которого был разработан документ, отметил, что в настоящее время Россия находится «на пороге принципиально нового этапа технологического развития», и у неё «появляется самостоятельный предмет технологической политики».

В Концепции определены три цели. Это «достижение технологического суверенитета и переход к инновационно ориентированному экономическому росту, а также технологическое обеспечение устойчивого развития производственных систем».

«Определены механизмы их достижения. Это формирование сквозных технологических приоритетов для науки, образования и для отраслей экономики, фокусировка на собственных линиях разработки технологий, ключевых узлов и комплектующих, опора на новые организационные формы взаимодействия науки, образования и бизнеса, это развитие инфраструктуры трансфера технологий в экономику и кадровое обеспечение», - подчеркнули в правительстве.

Глава кабмина поручил Минэкономразвития России совместно с Минобрнауки России разработать план первоочередных мероприятий по реализации концепции.

Ранее первый зампреда комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что для укрепления технологического суверенитета России следует увеличить объёмы финансирования и количество проводимых научных исследований в стране, сообщает RT.

