Кабмин утвердил Концепцию технологического развития до 2030 года
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Концепцию технологического развития страны до 2030 года, согласно которой к концу третьего десятилетия 21 века у России должна быть собственная научная, кадровая и технологическая база критических и сквозных технологий, сообщает пресс-служба кабмина.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов, под руководством которого был разработан документ, отметил, что в настоящее время Россия находится «на пороге принципиально нового этапа технологического развития», и у неё «появляется самостоятельный предмет технологической политики».
В Концепции определены три цели. Это «достижение технологического суверенитета и переход к инновационно ориентированному экономическому росту, а также технологическое обеспечение устойчивого развития производственных систем».
«Определены механизмы их достижения. Это формирование сквозных технологических приоритетов для науки, образования и для отраслей экономики, фокусировка на собственных линиях разработки технологий, ключевых узлов и комплектующих, опора на новые организационные формы взаимодействия науки, образования и бизнеса, это развитие инфраструктуры трансфера технологий в экономику и кадровое обеспечение», - подчеркнули в правительстве.
Глава кабмина поручил Минэкономразвития России совместно с Минобрнауки России разработать план первоочередных мероприятий по реализации концепции.
Ранее первый зампреда комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что для укрепления технологического суверенитета России следует увеличить объёмы финансирования и количество проводимых научных исследований в стране, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Белый дом: США накажут компании и организации за помощь России уклоняться от санкций
- Военнослужащему в Омске дали пять лет условно за оставление военной части
- ЧВК «Вагнер» передаст Артемовский завод шампанских вин Минобороны РФ
- Киргизия предложила разрешить мигрантам оформлять документы дистанционно
- Песков: список иностранных гостей для участия в ПМЭФ еще дорабатывают
- На ЕГЭ по географии в 2023 году будут использовать карты РФ
- Путин предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство
- Сергей Новиков оценил развитие креативных индустрий в Якутии
- Китай ждет пика второй волны СOVID-19 в конце июня
- Шольц пообещал и впредь усиливать санкции против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru