SpaceX произвела запуск спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет

Отмечается, что запуск ракеты Falcon 9 с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) был выполнен 2 апреля 2023 года в 17:29 по московскому времени.

Всего будет запущено 28 таких спутников. Каждый из них будет находится на орбите высотой порядка 1000 км. Помимо этого, космические аппараты используют для целеуказания и связи.

Ранее американский бизнесмен, миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что космический корабль Starship его компании может в пределах пяти лет осуществить непилотируемый полет к Марсу.

