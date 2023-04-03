SpaceX произвела запуск спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет
Корпорация SpaceX запустила десять спутников, призванных отслеживать гиперзвуковые ракеты. Это было сделано в интересах Минобороны США. Об этом сообщило Spaceflight Now.
Отмечается, что запуск ракеты Falcon 9 с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) был выполнен 2 апреля 2023 года в 17:29 по московскому времени.
Всего будет запущено 28 таких спутников. Каждый из них будет находится на орбите высотой порядка 1000 км. Помимо этого, космические аппараты используют для целеуказания и связи.
Ранее американский бизнесмен, миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что космический корабль Starship его компании может в пределах пяти лет осуществить непилотируемый полет к Марсу.
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