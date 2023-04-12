Путин призвал значительно нарастить производство спутников

На торжественном мероприятии в честь Дня космонавтики в Кремле он призвал значительно увеличить производство спутников и привлечь к этому технологический бизнес.

«От опытно-конструкторских работ перейти к конвейерной сборке. Такие задачи в мире решаются, и, конечно же, мы тоже можем решать», — сказал он.

Глава государства добавил, что российская ракетно-космическая отрасль «последовательно наращивает свой потенциал» и обладает «уникальными решениями для выполнения оборонных задач».

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов на встрече с Владимиром Путиным заявил, что работу Международной космической станции продлили до 2028 года, передаёт ОТР.

