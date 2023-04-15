Источник: В России разработали способную подавлять спутники систему РЭБ
Систему радиоэлектронной борьбы, способную подавлять космические аппараты на геостационарной орбите, разработали в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Собеседник агентства уточнил, что новую систему разработали предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ, новинка может подавлять своим сигналом спутники на высоте около 36 тысяч километров над уровнем моря.
Источник не привел подробности о новой системе РЭБ. Однако собеседник РИА Новости указал, что мощность излучателей разработки на малой дальности позволяет «безвозвратно выводить из строя» электронику противника.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru