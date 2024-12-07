Писатель Ирвин Уэлш объявил о выходе новой части романа «На игле»
Шотландский писатель, драматург, сценарист, автор нашумевшего романа «На игле» Ирвин Уэлш объявил о выходе новой части романа, передает The Guardian.
Новая книга будет называться «Влюбленные мужчины» («Men in Love»). Известно, что произведение станет продолжением истории персонажей из оригинального романа — Рентоне (Рыжий), Мерфе (Картошка), Уильямсоне (Больной) и Бегби (Франко).
Уэлш заявил, что очень рад возвращению персонажей романа. Выход книги намечен на июль следующего года.
Уэлш опубликовал культовый роман «На игле» в 1993 году, а позже его экранизировал режиссер Дэнни Бойл.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru