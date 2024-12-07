Писатель Ирвин Уэлш объявил о выходе новой части романа «На игле»

Шотландский писатель, драматург, сценарист, автор нашумевшего романа «На игле» Ирвин Уэлш объявил о выходе новой части романа, передает The Guardian.

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Новая книга будет называться «Влюбленные мужчины» («Men in Love»). Известно, что произведение станет продолжением истории персонажей из оригинального романа — Рентоне (Рыжий), Мерфе (Картошка), Уильямсоне (Больной) и Бегби (Франко).

Уэлш заявил, что очень рад возвращению персонажей романа. Выход книги намечен на июль следующего года.

Уэлш опубликовал культовый роман «На игле» в 1993 году, а позже его экранизировал режиссер Дэнни Бойл.

Ранее стало известно, что сербский режиссер Эмир Кустурица объявил, что в скором времени приедет в Москву, чтобы снять фильм по творчеству писателя Федора Достоевского, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кадр из фильма "На игле"
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