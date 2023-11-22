«Ангарскому маньяку» дали еще 10 лет колонии по делу о трех убийствах
«Ангарского маньяка» Михаила Попкова приговорили еще к 10 годам заключения по делу об убийствах женщин в 1997-2003 годах. Об этом сообщает прокуратура Иркутской области.
Речь идет об убийствах 27-летней женщины в поселке Жилкино в 1997 году, 25-летней женщины в Иркутске в 1998 году, 31-летней женщины на территории Ново-Ленинского кладбища в 2003-м. Следствие доказало причастность Попкова к преступлениям, отмечает РЕН ТВ. Суд назначил злоумышленнику 10 лет колонии.
«По совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — указали в надзорном ведомстве.
Ранее Попкова приговорили к пожизненному заключению за 83 убийства в 1990-2010 годах, напоминает Ura.ru. Позже маньяк сознался еще в двух преступлениях и был приговорен к 9 годам и 8 месяцам колонии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru