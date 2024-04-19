«Не маньяки»: Мемуары социопата помогут понять природу заболевания

Доктор клинической психологии из США Патрик Ганье, страдающая диссоциальным расстройством личности, социопатией, представила автобиографию «Социопат: Мемуары». Как отмечают «Известия», The Guardian уже назвали работу самой ожидаемой книгой 2024 года. Через две недели после выхода произведение взобралось в топ-50 мемуаров и в топ-3 книг о ментальном здоровье на Amazon. Ожидается, что «Социопат: Мемуары» выйдет и в России. Тихонова предположила, что книга представит более объективный взгляд на социопатию.

«Образ социопата, который мы видим в фильмах, когда-то был создан криминалистом-психологом. В своих книгах он создал образ социопатов, которые агрессивны и опасны для общества, часто становятся маньяками и убийцами. Специалист подвел под это базу, были проведены исследования, которые показали, что 20% тюремных заключенных составляют социопаты. Мне нравится, что новая книга написана доктором клинической психологии, у которого есть расстройство личности, социопатия. Автор может делиться и профессиональным, и личным опытом. Считаю, что подобные мемуары не вредят психиатрии, наоборот, можно увидеть взгляд профессионала и человека изнутри. Такая книга может являться инструментом, но в руках кого этот инструмент окажется, большой вопрос», - заявила она.