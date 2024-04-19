«Не маньяки»: Мемуары социопата помогут понять природу заболевания
Художественные фильмы и книги часто формируют ошибочное представления о психических диагнозах, заявила НСН Екатерина Тихонова.
Социопатов часто показывают в фильмах, как маньяков и убийц, что формирует ошибочное представление об этом психическом расстройстве, рассказала в интервью НСН клинический психолог Екатерина Тихонова.
Доктор клинической психологии из США Патрик Ганье, страдающая диссоциальным расстройством личности, социопатией, представила автобиографию «Социопат: Мемуары». Как отмечают «Известия», The Guardian уже назвали работу самой ожидаемой книгой 2024 года. Через две недели после выхода произведение взобралось в топ-50 мемуаров и в топ-3 книг о ментальном здоровье на Amazon. Ожидается, что «Социопат: Мемуары» выйдет и в России. Тихонова предположила, что книга представит более объективный взгляд на социопатию.
«Образ социопата, который мы видим в фильмах, когда-то был создан криминалистом-психологом. В своих книгах он создал образ социопатов, которые агрессивны и опасны для общества, часто становятся маньяками и убийцами. Специалист подвел под это базу, были проведены исследования, которые показали, что 20% тюремных заключенных составляют социопаты. Мне нравится, что новая книга написана доктором клинической психологии, у которого есть расстройство личности, социопатия. Автор может делиться и профессиональным, и личным опытом. Считаю, что подобные мемуары не вредят психиатрии, наоборот, можно увидеть взгляд профессионала и человека изнутри. Такая книга может являться инструментом, но в руках кого этот инструмент окажется, большой вопрос», - заявила она.
При этом мемуары вряд ли повлияют на восприятие диагноза среди социопатов, добавила собеседница НСН.
«Социопат – тот человек, которому безразлично мнение других людей. Он не чувствителен к эмоциям окружающих, озабочен собой. По сути, проблемы не у него самого, а у тех, кто с ним взаимодействовал. Социопаты очень разные, любой диагноз имеет множество вариаций. Если у человека нет ощущения, что есть проблема, ему ничего не мешает, то он не будет желать обратиться к специалисту, книга вряд ли приведет к учащенному желанию социопатов обратиться к специалистам. Скорее она может компенсировать впечатление, созданное о социопатах другими психологами», - заключила Тихонова.
Ранее президент института психологии и педагогики, доктор психологических наук Ольга Усанова рассказала «Радиоточке НСН», что спастись от уныния поможет похвала и дневник настроения. Она призвала находить в каждом дне что-то хорошее и приятное, прокручивая все события в голове перед сном.
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