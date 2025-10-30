Кошки против собак: Ветеринар объяснил, какой питомец дешевле в содержании
Ветеринарное обслуживание не так сильно подорожало, а цены на корма сейчас бьют рекорды, заявил в беседе с НСН ветеринарный врач Михаил Шеляков.
Кошки выгоднее в содержании собак, потому что, как правило, меньше едят, а также не надо тратиться на экипировку для их прогулок, заявил НСН ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
Россияне признали котов выгоднее собак. Выяснилось, что кошка обходится хозяину в среднем в 3–5 тысяч рублей в месяц, тогда как собака требует уже свыше пяти. Кошек при этом держат больше половины россиян, а только собак – примерно 14%. Основные траты связаны с кормом, лечением и уходом. Шеляков отметил, чем больше в размере питомец, тем дороже его прокормить.
«Стоимость содержания питомца зависит в первую очередь от его размеров. Чем больше питомец, тем дороже он обходится в плане питания. Кошки выгоднее в содержании, чем собаки, ещё и потому, что с ними не нужно гулять, а, следовательно, меньше расходов на экипировку. Собака должна общаться, это стайное животное, ей важна социализация. Если собаку не выгуливать, то у неё происходит слом генетического стереотипного поведения. Квартира для собаки - это конура, из которой необходимо время от времени выходить», - пояснил ветеринар.
По его словам, в настоящее время наиболее сильно подорожали корма для животных.
«Собачьи и кошачьи вакцины стоят примерно одинаково, как и большинство других препаратов, если они одинаковые по размеру. Наиболее сейчас тревожно выглядит ситуация с кормами, потому что ветеринарное обслуживание не так сильно подорожало, а цены на корма бьют рекорды. Многие сейчас переходят на натуральное кормление не по идейным соображениям, а по экономическим. Как ни странно, получается, что сейчас натуральные продукты стоят дешевле, чем многие корма», - добавил Шеляков.
Ранее зоозащитник Кирилл Горячев в беседе с НСН назвал идею об ограничении числа животных в квартире истерией.
