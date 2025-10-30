Кошки выгоднее в содержании собак, потому что, как правило, меньше едят, а также не надо тратиться на экипировку для их прогулок, заявил НСН ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Россияне признали котов выгоднее собак. Выяснилось, что кошка обходится хозяину в среднем в 3–5 тысяч рублей в месяц, тогда как собака требует уже свыше пяти. Кошек при этом держат больше половины россиян, а только собак – примерно 14%. Основные траты связаны с кормом, лечением и уходом. Шеляков отметил, чем больше в размере питомец, тем дороже его прокормить.