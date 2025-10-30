Молодежь нужно знакомить с классической музыкой, а не с историями про СССР, рассказал музыкант и композитор Юрий Лоза в беседе с НСН.



Певец и композитор Дмитрий Маликов предложил включить в школьную программу песни ВИА «Самоцветы». Отец исполнителя, Юрий Маликов, был его основателем. Маликов-младший подчеркнул, что хиты ансамбля несут культурную преемственность и могут помочь молодежи лучше понять российскую музыкальную традицию. Лоза раскритиковал такой подход.