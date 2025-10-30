У американской компании Microsoft ушло 20 лет, чтобы разработать ПО высокого уровня. Российским программистам может потребоваться столько же, рассказал глава комитета по экспорту АРПП «Отечественный софт» Олег Кравчук в разговоре с НСН.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев предложил ввести уголовную ответственность за использование пиратского программного обеспечения в России. По его словам, многие компании используют западный нелицензированный софт, что наносит урон экономике. Об этом Комлев заявил на встрече рабочей группы по цифровизации при уполномоченном по защите прав предпринимателей 27 октября 2025 года в Москве. Кравчук не поверил его словам.