Россиянам пообещали отечественный ответ Microsoft через 20 лет

Чтобы догнать американские программы, российским специалистам требуется время, на это могут уйти десятки лет, заявил НСН Олег Кравчук.

У американской компании Microsoft ушло 20 лет, чтобы разработать ПО высокого уровня. Российским программистам может потребоваться столько же, рассказал глава комитета по экспорту АРПП «Отечественный софт» Олег Кравчук в разговоре с НСН.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев предложил ввести уголовную ответственность за использование пиратского программного обеспечения в России. По его словам, многие компании используют западный нелицензированный софт, что наносит урон экономике. Об этом Комлев заявил на встрече рабочей группы по цифровизации при уполномоченном по защите прав предпринимателей 27 октября 2025 года в Москве. Кравчук не поверил его словам.

«Боятся издержек»: В отрасли призвали штрафовать компании за иностранный софт
«Я думаю, что это было сказано не слишком всерьез. К тому же, если вы просто играете дома на своем компьютере и у вас установлен западный софт, то тут нет никакой опасности. Но если мы говорим о банке, энергообъекте, серьезном предприятии инфраструктуры, то весь иностранный софт удаленно управляется вендорами из-за рубежа. Он может быть отключен в любой момент. Значительная часть предприятий критической инфраструктуры уже перешла на российские программы. От них это требовали и достаточно настойчиво. К тому же, никто не даст им права закупать по государственным торгам иностранное оборудование. Правильно сделано, что запрещено, Неизвестно, сколько потребуется времени, чтобы довести до идеала наши программы. Уже сейчас есть продукты, которые выполняют 95% основного функционала иностранных. У Microsoft Office ушло 20 лет на то, чтобы сделать программы такого уровня, на котором они сейчас. Чтобы их окончательно догнать, потребуется столько же времени», — отметил он.

Ранее российский хакер Александр Варской в беседе с НСН удивился заявлениям об уязвимостях российских компаний.

