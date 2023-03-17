«Я обижаюсь на кота!»: Зоопсихолог объяснил, кто делает «декорашек» опаснее питбулей

Зоопсихолог Ярослав Волков в интервью НСН рассказал, что должны знать будущие владельцы собак, усомнившись, что в России введут их обучение, как в Испании.

Ранее стало известно, что в Испании на законодательном уровне обязали владельцев собак проходить бесплатный образовательный курс «с целью содействия надлежащему ответственному владению животным».