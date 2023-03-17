«Я обижаюсь на кота!»: Зоопсихолог объяснил, кто делает «декорашек» опаснее питбулей
Заводчики домашних животных в РФ устроили вакханалию, а большинство хозяев не понимает необходимость общения с кинологами, кастрации и чипирования, сказал в эфире НСН Ярослав Волков.
Зоопсихолог Ярослав Волков в интервью НСН рассказал, что должны знать будущие владельцы собак, усомнившись, что в России введут их обучение, как в Испании.
Ранее стало известно, что в Испании на законодательном уровне обязали владельцев собак проходить бесплатный образовательный курс «с целью содействия надлежащему ответственному владению животным».
«Основные вещи касаются не основ о ненападении собак, а подхода к владению ими. Человек должен понимать, что, если есть проблемы с послушанием, надо обратиться к кинологу, если проблемы с поведением – к зоопсихологу, надо следить за его здоровьем, гулять с ним, кормить. Надо заниматься с животным и брать ответственность, а не так, что собака должна или "я обижаюсь на кота, что он писает", не общаюсь с ним и отдаю в другие руки. Такой человек пытается не решить проблему, а избавиться от нее. Ответственность – это ключевая разница», - сказал Волков.
Он также обвинил заводчиков в том, что «декорашки» становятся опаснее питбулей.
«Когда человек покупает животное, заводчику главное бабки получить и от котенка избавиться, а на дальнейшее ему наплевать. Например, вчера у меня был клиент, у которого два чистопородных кота и один пес декоративной породы, не бойцовский или охотничий, просто декорашка. При этом заводчица говорила им: "А зачем вы с ним гуляете и дрессируете?" Это безответственный подход, а потом мы получаем кучу покусанных декорашками людей, при этом все говорят не о них, а о каких-то страшных питбулях, которые на самом деле совсем не страшные», - подчеркнул зоопсихолог.
По мнению Волкова, прежде чем вводить обучение для хозяев собак надо разобраться с «вакханалией» с заводчиками.
«В Испании и в целом по Европе выработана культура содержания домашних животных, для них та же зоопсихология – это не новинка, а обычная консультативная услуга, а у нас остаются базовые проблемы. Нам бы поработать с заводчиками, потому что там полная вакханалия, с разведением породистых собак и кошек у нас тихий ужас, это абсолютно бесконтрольная история. Тот, кто наплодил кучу котят, получает диплом заводчика. Это потом негативно сказывается на качестве животного и становится проблемой для людей, которые его купили. Плюс у нас очень многие считают, что животных не надо кастрировать, прививать или чипировать, а это должны быть базовые вещи, как машину переобуть с зимы на лето», - заключил собеседник НСН.
Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов ранее говорил НСН о необходимости ввести в Россию регистрацию домашних животных.
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