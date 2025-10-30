Музкритик Бабичев назвал выступление Киркорова и Аsti самым дорогим в истории
Одним из самых дорогостоящих в истории стало совместное выступление народного артиста РФ Филиппа Киркорова и певицы Анны Asti (Анна Дзюба) в ресторане посёлка Барвиха. Об этом NEWS.ru заявил музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев.
Он рассказал, что речь идёт о новогодней ночи, состоявшейся с 2024 на 2025 год. Уникальность мероприятия заключалась в том, что богатые зрители могли «выпить с артистами бокальчик шампанского», а также получить от них новогоднее поздравление.
«Блогер Алена Кравец рассказывала, что билет на это выступление стоил 1,5 млн рублей», — заключил он.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов раскритиковал зрителей, купивших билеты на Кадышеву за 400 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова заявила, что Россия была вынуждена разработать «Буревестник»
- Россиянам пообещали отечественный ответ Microsoft через 20 лет
- Музкритик Бабичев назвал выступление Киркорова и Аsti самым дорогим в истории
- Кинолог назвал главный метод защиты собак от догхантеров
- Питт, Ведьмак и Волан-де-Морт: Актер Всеволод Кузнецов раскрыл секреты озвучки
- Лавров направил в ООН новый запрос о расследовании произошедшего в Буче
- Адвокат Гордон заявила, что Дибров не сможет лишить экс-супругу фамилии
- «Нагрузка на мозг»: Сколько часов в день можно играть в видеоигры
- Набиуллина пообещала защитить экономику РФ от возвращения в 90-е годы
- Россияне назвали самые популярные направления отдыха на Новый год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru