Музкритик Бабичев назвал выступление Киркорова и Аsti самым дорогим в истории

Он рассказал, что речь идёт о новогодней ночи, состоявшейся с 2024 на 2025 год. Уникальность мероприятия заключалась в том, что богатые зрители могли «выпить с артистами бокальчик шампанского», а также получить от них новогоднее поздравление.

«Блогер Алена Кравец рассказывала, что билет на это выступление стоил 1,5 млн рублей», — заключил он.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов раскритиковал зрителей, купивших билеты на Кадышеву за 400 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

