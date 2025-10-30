Музкритик Бабичев назвал выступление Киркорова и Аsti самым дорогим в истории

Одним из самых дорогостоящих в истории стало совместное выступление народного артиста РФ Филиппа Киркорова и певицы Анны Asti (Анна Дзюба) в ресторане посёлка Барвиха. Об этом NEWS.ru заявил музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев.

Промоутер Финкельштейн призвал не ругать Газманова за размер гонорара

Он рассказал, что речь идёт о новогодней ночи, состоявшейся с 2024 на 2025 год. Уникальность мероприятия заключалась в том, что богатые зрители могли «выпить с артистами бокальчик шампанского», а также получить от них новогоднее поздравление.

«Блогер Алена Кравец рассказывала, что билет на это выступление стоил 1,5 млн рублей», — заключил он.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов раскритиковал зрителей, купивших билеты на Кадышеву за 400 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ДеньгиШоу-бизнесНовый ГодФилипп Киркоров

Горячие новости

Все новости

партнеры