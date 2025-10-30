Набиуллина пообещала защитить экономику РФ от возвращения в 90-е годы
Центробанк РФ работает над тем, чтобы не допустить возвращения экономики страны «в 90-е годы». Как пишет RT, об этом в Госдуме заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
По е словам, большинство из депутатов «не понаслышке» знакома гиперинфляция тех лет, а также «тотальная колонизация экономики, финансовой системы, условные единицы в магазинах и так далее».
»Денежно-кредитная политика, которую мы проводим, в период перегрева спроса... она как раз направлена на то, что снова там не оказаться», - заключила она.
Ранее Набиуллина заявила, что экономика России движется по сценарию управляемого выхода из перегрева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
