Лавров направил в ООН новый запрос о расследовании произошедшего в Буче
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу новый запрос по теме расследования провокации в Буче. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По её словам, данный вопрос стоит на контроле у главы российского внешнеполитического ведомства.
«Вновь ожидаем реакции», - добавила она.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что инцидент в украинском городе Буча является «специально срежиссированой инсценировкой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru