Лавров направил в ООН новый запрос о расследовании произошедшего в Буче

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу новый запрос по теме расследования провокации в Буче. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Посольство РФ в Британии: Лондон - автор постановочной провокации в Буче

По её словам, данный вопрос стоит на контроле у главы российского внешнеполитического ведомства.

«Вновь ожидаем реакции», - добавила она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что инцидент в украинском городе Буча является «специально срежиссированой инсценировкой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

