Питт, Ведьмак и Волан-де-Морт: Актер Всеволод Кузнецов раскрыл секреты озвучки
Всеволод Кузнецов рассказал в эфире НСН, что можно прочесть в глазах Брэда Питта, объяснил «кровное братство» с Ведьмаком и назвал самые сильные московские театры.
Музыка: Рок-оперы и метал-кор
Известный российский актер озвучивания Всеволод Кузнецов, являющийся «русским голосом» Брэда Питта, Тома Круза, Киану Ривза, Волан-де-Морта и Ведьмака, в интервью НСН рассказал о тонкостях работы с киногероями, а также раскрыл свои театральные и музыкальные предпочтения.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты праздничного уикенда.
В длинные выходные рок-н-ролльная жизнь заиграет яркими красками за пределами Москвы. «Алиса» даст большой концерт в родном Питере, «Ленинград» выступит в Омске, «Звери» - в Волгограде и Саратове, Диана Арбенина – в Ульяновске и Туле, Светлана Сурганова – в Нижнем Новгороде, Гарик Сукачев - в Ставрополе, а «Чайф» - в Новосибирске и Новокузнецке.
Кроме того, в Россию приехала американская метал-кор группа As I Lay Dying (на фото), которая начнет европейский тур с концертов в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.
Ну а Всеволод Кузнецов отметил, что ему больше по душе рок-оперы.
«Так получилось, что у меня не было какой-то определенной любимой рок-группы. При этом мне нравилась бардовская песня: Юрий Визбор, Владимир Высоцкий. Кроме того, мне всегда очень нравились рок-оперы Алексея Рыбникова. Я имею в виду "Звезду и смерть Хоакина Мурьеты" и знаменитый спектакль Марка Захарова "Юнона и Авось". Вот это мне было близко, это я порой переслушиваю. Мечтаю, чтобы "Звезду и смерть Хоакина Мурьеты" снова кто-то поставил», - отметил актер.
Театр и литература: от Михалкова до Ведьмака
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных «Утро туманное» в Театре Et Cetera Александра Калягина и «Они сражались за Родину» в Мастерской «12» Никиты Михалкова.
Театралы Петербурга выбрали «Два по пятьдесят» с участием худрука МХТ Константина Хабенского и писателя Александра Цыпкина, а Всеволод Кузнецов назвал свои любимые театры.
«На мой взгляд, сейчас сильнейшим театром является Театр Вахтангова. Там много замечательных спектаклей. Есть и какие-то неудачи, но то, в каком направлении они движутся, насколько здорово там организовано все театральное пространство, - начиная от программок и даже до пирожных в театральном кафе, которые названы в честь вахтанговских спектаклей - то, как они берегут вахтанговские традиции, это дорогого стоит. Кроме того, мне нравится, как выстроен репертуар и как работают артисты у Евгения Писарева в Театре Пушкина. Я бы посоветовал туда сходить», - отметил актер.
Он также рассказал об озвучке Ведьмака, новая книга о котором - «Перекресток воронов» Анджея Сапковского - вышла после 12-летнего перерыва.
«Безусловно, за то время, что я озвучиваю Геральта - вначале в компьютерных играх, а потом, когда мне посчастливилось целиком озвучить всю сагу о Ведьмаке, - Геральт стал для меня другом и, можно сказать, братом единокровным, потому что в нем есть часть моих мыслей, а часть его мыслей перешла в меня. С какими-то вещами ты стараешься не мириться и не пропускать мимо. Конечно, у меня не получается бороться с несправедливостью так, как у Геральта, но порой я стараюсь делать все от меня зависящее», - признался собеседник НСН.
Книга «Перекресток воронов» вышла в России одновременно с мировой премьерой и доступна сегодня сразу в трех форматах. Аудиоверсию, которая вышла в «Яндекс Книгах», озвучил Всеволод Кузнецов.
Кино: Глаза, мажор и дочки
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер российские комедии «Папины дочки. Мама вернулась» и «Мажор в Дубае».
Ну а Всеволод Кузнецов рассказал о секретах своих героев – от Брэда Питта (на фото) до Волан-де-Морта и Кота из «Шрека».
«Когда ты встаёшь к микрофону, прежде всего обращаешь внимание на глаза, чтобы понять, что артист играет. Глаза — это зеркало души. Нужно понять не текст, который он произносит, а то, что он играет. Для меня знаковыми являются многие роли Брэда Питта, например, мне очень нравится "Знакомьтесь, Джо Блэк", где он играет две роли сразу. Также мне нравится "Загадочная история Бенджамина Баттона" и "Однажды в Голливуде". Мне на самом деле все мои артисты нравятся, даже не самые сильные их роли. Если говорить о киноперсонажах, меня очень часто просят поздравить кого-то либо голосом Ведьмака, либо голосом Волан-де-Морта, реже – Кота из "Шрека"», - заключил собеседник НСН.
