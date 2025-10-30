1

Известный российский актер озвучивания Всеволод Кузнецов, являющийся «русским голосом» Брэда Питта, Тома Круза, Киану Ривза, Волан-де-Морта и Ведьмака, в интервью НСН рассказал о тонкостях работы с киногероями, а также раскрыл свои театральные и музыкальные предпочтения.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты праздничного уикенда.

***

В длинные выходные рок-н-ролльная жизнь заиграет яркими красками за пределами Москвы. «Алиса» даст большой концерт в родном Питере, «Ленинград» выступит в Омске, «Звери» - в Волгограде и Саратове, Диана Арбенина – в Ульяновске и Туле, Светлана Сурганова – в Нижнем Новгороде, Гарик Сукачев - в Ставрополе, а «Чайф» - в Новосибирске и Новокузнецке.

Кроме того, в Россию приехала американская метал-кор группа As I Lay Dying (на фото), которая начнет европейский тур с концертов в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Ну а Всеволод Кузнецов отметил, что ему больше по душе рок-оперы.

«Так получилось, что у меня не было какой-то определенной любимой рок-группы. При этом мне нравилась бардовская песня: Юрий Визбор, Владимир Высоцкий. Кроме того, мне всегда очень нравились рок-оперы Алексея Рыбникова. Я имею в виду "Звезду и смерть Хоакина Мурьеты" и знаменитый спектакль Марка Захарова "Юнона и Авось". Вот это мне было близко, это я порой переслушиваю. Мечтаю, чтобы "Звезду и смерть Хоакина Мурьеты" снова кто-то поставил», - отметил актер.

