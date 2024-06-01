Всех домашних питомцев россиян поставят на учет

Согласно новым правилам, россияне должны будут передавать в ветеринарную систему данные о своих животных. Теперь животное не получится просто взять с улицы или купить. Его нужно будет обязательно зарегистрировать, в ведомстве ему оформят карточку и присвоят уникальный номер.



Кроме того, чтобы владельцы шли оформлять своих животных, власти придумали налоговый вычет за их лечение. Но получить деньги можно будет только за тех питомцев, которые стоят на учете.

Ранее мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко заявила, что если хозяева хотят иметь и кошку, и собаку, то лучше всего завести щенка при взрослой кошке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

