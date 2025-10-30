Адвокат Гордон заявила, что Дибров не сможет лишить экс-супругу фамилии

Телеведущий Дибров Дибров не сможет лишить бывшую жену Полину своей фамилии. Об этом «Газете.Ru» заявила адвокат Екатерина Гордон.

Юрист развеяла миф о трехлетнем сроке для раздела имущества после развода

Комментируя нежелание Диброва, чтобы его фамилия «ассоциировалась с адюльтером», она указала, что «отнять у кого-то фамилию невозможно».

«Даже у бывшей жены президента. Это частное решение каждого человека», — указала юрист.

Гордон добавила, что фамилия не влияет на судьбу или карьеру человека, и напомнила о существовании однофамильцев.

Ранее 65-летний Дибров и его 36-летняя супруга Полина развелись в мировом суде в Московской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

