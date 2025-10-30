Адвокат Гордон заявила, что Дибров не сможет лишить экс-супругу фамилии
Телеведущий Дибров Дибров не сможет лишить бывшую жену Полину своей фамилии. Об этом «Газете.Ru» заявила адвокат Екатерина Гордон.
Комментируя нежелание Диброва, чтобы его фамилия «ассоциировалась с адюльтером», она указала, что «отнять у кого-то фамилию невозможно».
«Даже у бывшей жены президента. Это частное решение каждого человека», — указала юрист.
Гордон добавила, что фамилия не влияет на судьбу или карьеру человека, и напомнила о существовании однофамильцев.
Ранее 65-летний Дибров и его 36-летняя супруга Полина развелись в мировом суде в Московской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
