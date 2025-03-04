«Кошельком или свободой»: Страховку предложили привязать к транспортному средству

Страховку необходимо привязать к транспортному средству, заявил НСН Константин Крохмаль.

Страховка должна быть привязана к транспортному средству, как это происходит при покупке билетов на самолет или на поезд, сказал в эфире НСН руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

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Сенатор Артем Шейкин ранее выступил за введение обязательного страхования ответственности владельцев и пользователей электросамокатов, которое, по его словам, поможет защитить всех участников дорожного движения и обеспечит компенсацию ущерба в случае аварии. Как отметил Шейкин в беседе с ТАСС, особенно остро этот вопрос стоит в отношении частных владельцев электросамокатов. Крохмаль отметил, что страховка должна быть оформлена при покупке любого средства индивидуальной мобильности (СИМ).

«Страхование должно быть автоматическим в момент покупки электросамоката или любого другого СИМа, то есть оно должно быть привязано к транспортному средству. Процедура должна быть такой же, как при покупке билета на самолет или на поезд, в который уже входит определенное страховое покрытие для непредвиденных ситуаций. В Китае, например, страховка привязана к транспортному средству. Если владелец СИМа попал в ДТП по его вине, то он лично должен отвечать своим кошельком и свободой, а не по какому-то полису ОСАГО. Если это был арендный самокат, то отвечают агрегатор и пользователь», - сказал собеседник НСН.
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В свою очередь пресс-секретарь сервиса аренды самокатов Whoosh Юлия Камойлик отметила, что страховки уже внедряются сервисами проката электросамокатов.

«В ряде кикшеринговых сервисов уже есть два вида страховок – одна по умолчанию, одна – добровольная. Встроенная страховка страхует ответственность перед третьими лицами самого пользователя, если случилась авария, и также страхует самого пользователя от несчастных случаев. Дополнительная страховка подразумевает просто большую сумму страхования. Понятно, что страховка не предотвращает само ДТП, но в случае, если оно произошло, страховка помогает справиться с ущербом, который был нанесен пользователем третьему лицу или самому пользователю», - отметила Камойлик.

Ранее глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал НСН, что Минтранс России уже несколько лет анонсирует комплексную реформу в сфере СИМ, но воз и ныне там.

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ФОТО: ТАСС
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