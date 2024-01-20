Кошачьи слезы: Гибель Твикса привела к изменениям правил на железной дороге
После гибели кота Твикса, выброшенного проводницей на мороз из вагона, РЖД решила поменять правила провоза животных.
Хозяин кота Твикса Эдгар Гайфуллин подтвердил смерть животного, пишет ТАСС.
По словам хозяев кота, которого 11 января проводница в Кирове высадила из поезда на улицу, планируют обратиться в прокуратуру и суд.
«Дойдем хоть до президента», - сказал хозяин кота.
Погибшего кота Твикса, выброшенного проводницей поезда Екатеринбург – Тихвин (Ленинградская область) на мороз, предположил, что животное могли растерзать собаки. Около трупа кота он заметил много собачьих следов.
«Переезд на Кирова, совсем недалеко. Вокруг собачьих следов много было, от большой собаки. Я сфотографировал их на снегу, вчера снег был. И он еще даже не окоченел. Видимо, это произошло ночью или даже утром сегодня, 20 января», — рассказал очевидец «Известиям».
Почетный адвокат России Людмила Айвар и зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов считают, что проводницу за ее проступок ждет наказание вплоть до уголовного – лишения свободы до трех лет.
С этой позицией спорит юрист Виталий Ульяненко. В интервью «Известиям» он заявил, что именно владелец кота Твикса нарушил правила перевозки, допустив, чтобы животное стало гулять по вагону.
«Есть установленный порядок перевозки соответствующих животных. Этот порядок был нарушен, был нарушен со стороны как раз собственника самой кошки. Ей (проводнице — НСН) нечего предъявить. <...> Ей ничего не будет, а собственнику этой кошки на будущее, безусловно, нужно не нарушать правила перевозки, следить за своим чадом», — отметил Ульяненко.
ОАО «РЖД» после инцидента с котом Твиксом решило изменить правила перевозки домашних животных в поездах дальнего следования АО «ФПК».
«Проводникам будет запрещено высаживать животных из поезда: в подобных ситуациях будет предусмотрена передача обнаруженного животного работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций», - говорится в сообщении Telegram-канала РЖД.
В руководстве компании также заявили, что провели служебное расследование. Сделали вывод, что «отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира, стечение обстоятельств привели к трагическому происшествию».
В результате изменят ряд нормативных документов. АО «ФПК» планирует установить долгосрочные отношения с организациями помощи беспризорным животным в регионах России и оказание им регулярной помощи.
В ОАО «РЖД» выразили сожаление в связи с гибелью кота Твикса и извинились перед владельцами.
Ранее проводница поезда №71, следовавшего из Екатеринбурга в Петербург, выкинула из поезда кота на улицу в двадцатиградусный мороз. Животное вез родственник хозяйки, но кот выбрался из переноски и сбежал из купе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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