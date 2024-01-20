Кошачьи слезы: Гибель Твикса привела к изменениям правил на железной дороге

По словам хозяев кота, которого 11 января проводница в Кирове высадила из поезда на улицу, планируют обратиться в прокуратуру и суд.



«Дойдем хоть до президента», - сказал хозяин кота.

Погибшего кота Твикса, выброшенного проводницей поезда Екатеринбург – Тихвин (Ленинградская область) на мороз, предположил, что животное могли растерзать собаки. Около трупа кота он заметил много собачьих следов.

«Переезд на Кирова, совсем недалеко. Вокруг собачьих следов много было, от большой собаки. Я сфотографировал их на снегу, вчера снег был. И он еще даже не окоченел. Видимо, это произошло ночью или даже утром сегодня, 20 января», — рассказал очевидец «Известиям».