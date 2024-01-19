Проводница, выкинувшая чужого кота из поезда, не связывалась с хозяйкой животного
Проводница, которая выбросила кота Твикса из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург на станции Кирова, не пыталась связаться с хозяйкой питомца. Об этом «Газете.Ru» сообщила владелица животного Владислава Гайфуллина.
Ранее стало известно, что в двадцатиградусный мороз в Кирове из поезда высадили домашнего кота. На питомца был оформлен билет, но проводница решила, что животное беспризорное. Твикс путешествовал вместе с отцом своей хозяйки. Обнаружив пропажу, владельцы попытались привлечь сотрудницу к ответственности, однако полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела.
«Связи с проводницей у нас, к сожалению, нет, то есть мы даже не знаем, кто она, даже имени не знаем. Она с нами не связывалась и информации, жалеет ли она об этом или не жалеет, не имеем», - пояснила Гайфуллина.
По ее словам, в последний раз кота видели на кировской вокзале. На данный момент активно ведутся поиски Твикса. Никакой точной информации о местонахождении животного нет.
Как рассказала в интервью «Радиоточке НСН» почетный адвокат России Людмила Айвар, владельцы Твикса в этом случае могут подать иск на проводницу за жестокое обращение с животными. Если здоровью питомца будет приченен вред, можно также выйти с иском к РЖД за причинение имущественного и морального вреда.
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