Горькая участь Твикса: За гибель кота проводница может получить «уголовку»

«Мне только что привезли мертвого кота. Делаю фотографии. Не могу сейчас говорить», – рассказала женщина.

Проводница поезда №71, следовавшего из Екатеринбурга в Петербург, выкинула из поезда кота, в двадцатиградусный мороз. Животное вез родственник хозяйки, но кот выбрался из переноски и сбежал из купе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кот Твикс, которого проводница следовавшего из Екатеринбурга в Петербург поезда выгнала на мороз во время остановки в Кирове, найден мертвым. Об этом сообщила хозяйка животного Ольга Кудряшова в беседе с РЕН ТВ. Полиция не нашла оснований для возбуждения против железнодорожницы уголовного дела о самоуправстве. Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента с животным.

Проводница, которая выбросила кота Твикса из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург на станции Кирова, не пыталась связаться с хозяйкой питомца. Об этом «Газете.Ru» сообщила владелица животного Владислава Гайфуллина.



«Связи с проводницей у нас, к сожалению, нет, то есть мы даже не знаем, кто она, даже имени не знаем. Она с нами не связывалась и информации, жалеет ли она об этом или не жалеет, не имеем», - пояснила Гайфуллина.

