Горькая участь Твикса: За гибель кота проводница может получить «уголовку»
Проводница, которая выбросила на мороз кота Твикса, из-за его гибели может быть привлечена к уголовной ответственности за жестокое обращение с животным.
Кот Твикс, которого проводница следовавшего из Екатеринбурга в Петербург поезда выгнала на мороз во время остановки в Кирове, найден мертвым. Об этом сообщила хозяйка животного Ольга Кудряшова в беседе с РЕН ТВ.
«Мне только что привезли мертвого кота. Делаю фотографии. Не могу сейчас говорить», – рассказала женщина.
Проводница поезда №71, следовавшего из Екатеринбурга в Петербург, выкинула из поезда кота, в двадцатиградусный мороз. Животное вез родственник хозяйки, но кот выбрался из переноски и сбежал из купе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кот Твикс, которого проводница следовавшего из Екатеринбурга в Петербург поезда выгнала на мороз во время остановки в Кирове, найден мертвым. Об этом сообщила хозяйка животного Ольга Кудряшова в беседе с РЕН ТВ. Полиция не нашла оснований для возбуждения против железнодорожницы уголовного дела о самоуправстве. Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента с животным.
Проводница, которая выбросила кота Твикса из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург на станции Кирова, не пыталась связаться с хозяйкой питомца. Об этом «Газете.Ru» сообщила владелица животного Владислава Гайфуллина.
«Связи с проводницей у нас, к сожалению, нет, то есть мы даже не знаем, кто она, даже имени не знаем. Она с нами не связывалась и информации, жалеет ли она об этом или не жалеет, не имеем», - пояснила Гайфуллина.
За домашнего кота, которого выкинули из поезда на мороз в Кирове, на проводницу надо завести дело за жестокое обращение с животными, а на РЖД - за причинение имущественного и морального вреда, заявила в интервью НСН почетный адвокат России Людмила Айвар.
«Когда пассажир садится в поезд, он должен заявить, что перевозит домашнее животное. В данной ситуации, очевидно, что кот не беспризорный, неслучайно попал в вагон и у него есть хозяин. По сути кот является собственностью, это все равно, что чемодан выбросить. Но тут не чемодан, а живое существо. У нас есть в Уголовном кодексе статья, которая предусматривает наказание за жестокое обращение с животными. Проводница имела умысел на причинение вреда этой несчастной животинке. Конечно, должна быть ответственность», - сказала она.
С адвокатом согласился первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. В эфире «Говорит Москва» он даже допустил, что проводницу может ожидать уголовное наказание, если эксперты докажут, что смерть кота стала следствием ее действий.
«Квалификация этого деяния зависит от того, что с животным случилось... Если, не дай бог, это закончилось ещё и трагедией для животного: либо проблемами со здоровьем, либо гибелью, тогда это можно квалифицировать как жестокое обращение. Потому что у нас сегодня действия, связанные с подобными актами типа «выбросить на мороз», «оставить на морозе», «оставить замерзать», они абсолютно попадают под определение жестокого обращения с животными. И могут квалифицироваться, как преднамеренное его умерщвление. И тогда это уже не только дисциплинарная ответственность, но и административная либо даже уголовная. Всё зависит в данном случае от степени ущерба, которое животное понесло в результате этих действий. Если травмы, это одно. Если гибель, то можно вести речь и о наступлении уголовной ответственности», – заявил депутат.
Ранее телеканал «360» сообщил, что у кота Твикса был оформленный отдельный билет, животное перевозили по всем правилам. Пассажир, который перевозил питомца, уснул, а проснувшись, не обнаружил его.
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