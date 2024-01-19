К поискам высаженного из поезда кота подключились пять тысяч человек
Свыше пяти тысяч человек из разных городов присоединились к чату в Telegram, созданному для координации поиска кота Твикса, высаженному с поезда в Кирове. Об этом пишет ТАСС.
Поиски начались в 11:00 мск в пятницу. Активисты собрались у железнодорожного вокзала Кирова. Также группа будет искать домашнего питомца утром и днем в субботу, 20 января.
Чат создан утром 19 января. К вечеру в группу вступило более пяти тысяч человек.
Кот Твикс ехал в поезде Екатеринбург — Санкт-Петербург с родственником хозяина. Животное сбежало из купе. Проводница выкинула его на улицу.
Поиски Твикса начались 12 января. Сообщается, что его видели дворники и работники вокзала, передает «Радиоточка НСН».
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